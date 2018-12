River Boca | la Juve | Messi | Griezmann | quanti ' vip' al Superclásico! FOTO

Libertadores - River-Boca : da Icardi a Zanetti - quanti campioni sugli spalti del Bernabeu : Tantissimi i grandi campioni del mondo del calcio presenti sulle tribune del Santiago Bernabeu di Madrid dove è andata in scena la finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors

River-Boca - da Messi a Dybala-Icardi : tutti al Bernabeu : X tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Genoa-Spal: le foto Genoa-Spal: le foto Serie A, Parma-Chievo 1-1 Il Parma riprende il Chievo Zapata stende l'...

River Plate-Boca Juniors 0-1 - risultato e diretta live : River Plate-Boca Juniors, Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Copa Libertadores - Boca in vantaggio sul River : che gol del Pipa Benedetto! [VIDEO] : Il Pipa Benedetto ha segnato il gol dell’1-0 nella finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate ed il suo Boca Juniors Il Pipa Benedetto ha sbloccato la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate ed il suo Boca Juniors. Il centravanti argentino ha condotto un contropiede perfetto, saltato un difensore e poi freddato il portiere del River Armani una volta trovatosi a tu per tu con l’estremo difensore. Boca ...

Copa Libertadores - tutti a Madrid per River-Boca : Wanda - Icardi - Messi e mezza Juve [FOTO] : Copa Libertadores, serata speciale in quel di Madrid, River e Boca si contendono la finale di ritorno carica di polemiche e tensioni River-Boca, finale di ritorno di Copa Libertadores, ha attirato in quel di Madrid appassionati da tutto il mondo. Tra questi, si sono recati al Bernabeu anche alcuni personaggi illustri del mondo del calcio e non solo. Invitato d’onore Javier Zanetti, il quale ha postato una foto con la coppa nella ...

Libertadores - River Plate-Boca in diretta : 0-1 : 45' - GOL DEL BOCA! La sblocca il Pipa Benedetto! 44' - Follia di Andrada che esce dai pali e regala palla agli avversari, il River però non ne approfitta. 40' - El Pity Martinez prova a trasformare ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 0-1 - Benedetto sblocca il Superclasico! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

Libertadores - River Plate-Boca in diretta : 0-0 : 4' - Punizione dal limite battuta da Pity Martinez, palla sul secondo palo e il Boca si cautela in calcio d'angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi. 1' - Inizia la finalissima davanti agli 80.000 del ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 0-0 - Superclasico caldissimo a Madrid. Si assegna la Copa Libertadores : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

Copa Libertadores – Controlli al tappeto per i tifosi di River Plate e Boca Juniors a Madrid [GALLERY] : Controlli al tappeto a Madrid prima della sfida di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors E’ iniziata da qualche minuto la finalissima di Copa Libertadores al Bernabeu di Madrid: dopo quanto accaduto in Argentina, è stato deciso di giocare la sfida tra Boca Juniors e River Plate in Spagna tra critiche e polemiche. Clima comunque festoso a Madrid, dove tantissimi agenti della polizia hanno controllato i tifosi prima del loro ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 0-0 - Finale Copa Libertadores - Superclasico rovente : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

Copa Libertadores River Plate-Boca Juniors : le formazioni ufficiali 9-12-2018 : Copa Libertadores 2018, finale di ritorno: River Plate-Boca Juniors, le formazioni ufficiali, domenica 9 dicembre ore 20.30.River Plate-Boca Juniors, le formazioni ufficiali, domenica 9 dicembre 2018. Alla fine questa benedetta finale di ritorno di Copa Libertadores si giocherà, ma non sul suolo sudamericano per la prima volta nella storia. Dopo tre rinvii a ospitarla sarà il Santiago Bernabeu di Madrid. La finale di andata alla ”Bombonera” ...

Coppa Libertadores - stasera River-Boca. Gli argentini invadono Madrid : "Il River è una vittima, abbiamo impedito a 66.000 tifosi, persone provenienti da tutta l'Argentina e del mondo, di vedere questa finale, e ora abbiamo portato lo spettacolo a 10.000 km di distanza. ...

River Boca LIVE - il risultato del Superclásico di Copa Libertadores in diretta : River-Boca attirerà ovviamente le attenzioni di tutto il mondo del pallone. E al vicinissimo Bernabeu sono attesi molti giocatori del grande calcio europeo. Tra questi anche un nutrito gruppo di ...