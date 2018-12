River-Boca | la festa e la delusione | il doppio volto del Superclasico FOTO e VIDEO ...

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : Superclasico ai Millonarios dopo 120' : Festa 'millonaria' al Santiago Bernabeu. A salire sul trono del Sud America nell'inedita finale giocata a Madrid è il River Plate, che gioisce doppiamente per aver fatto suo il Superclasico più ...

La Copa Libertadores è del River Plate - Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari : X Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors 3-1 River, la Copa in rimonta Tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Milan-Torino 0-0: le foto del match ...

Highlights River Plate Boca Juniors : cronaca e tabellino Coppa Libertadores : River Plate Boca Juniors, IL SUPERCLASICO È BIANCOROSSO – Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores e in un certo senso ci è diventata. Dopo il 2-2 de La Bombonera, il River Plate trionfa al Santiago Bernabéu […] L'articolo Highlights River Plate Boca Juniors: cronaca e tabellino Coppa Libertadores proviene da Serie A ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Delirio River - vince la Coppa Libertadores : lacrime per il Boca Juniors - 3-1 e spettacolo dopo i tempi supplementari [FOTO e VIDEO] : 1/57 AFP/LaPresse ...

Copa Libertadores – River in Paradiso - Boca sconfitto : dopo la vergogna di Buenos Aires è stato spettacolo vero! : Copa Libertadores, dopo le pessime scene di Buenos Aires, quest’oggi è stato spettacolo tra River Plate e Boca Juniors Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores delle polemiche e della vergogna. Un doppio confronto infinito, durato due mesi, condizionato dagli scontri di Buenos Aires e terminato in questa serata madrilena al Santiago Bernabeu. Una gara davvero incredibile quella odierna, proprio come incredibile è stato tutto ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 1-1 - il Superclasico si decide ai supplementari! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

River Boca : la Juve - Messi - Simeone - quanti 'vip' al Superclásico! FOTO : Tra i tanti campioni-tifosi anche Leo Messi e Griezmann con la maglia del Boca LA CRONACA DI River-Boca

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 1-1 - Pratto pareggia il Superclasico! In palio la Copa Libertadores : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

Libertadores - c'è tanta Juventus al Bernabeu per River-Boca : Come testimoniato dalle loro foto postate su Instgram, sono tanti i calciatori della Juventus volati a Madrid per assistere alla fnale di Libertadores tra River e Boca: Dybala, Bonucci, Chiellini, ...

Libertadores - River-Boca : da Icardi a Chiellini - quanti campioni sugli spalti del Bernabeu : Tantissimi i grandi campioni del mondo del calcio presenti sulle tribune del Santiago Bernabeu di Madrid dove è andata in scena la finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca ...

Copa Libertadores - River-Boca : lo sfottò di Benedetto - gol e linguaccia all’avversario [FOTO] : Copa Libertadores, River-Boca: Pipa Benedetto show a Madrid, dopo la rete del vantaggio arriva un’esultanza provocatoria Copa Libertadores, River-Boca, il Pipa Benedetto ha sbloccato l’incontro con un gol in contropiede molto bello ed importante per la sua squadra. Il centravanti del Boca Juniors, dopo la rete messa a segno al Bernabeu, si è lasciato andare ad un’esultanza provocatoria che sta facendo il giro del web. Una ...

Libertadores - River-Boca : da Icardi a Zanetti - quanti campioni sugli spalti del Bernabeu : Tantissimi i grandi campioni del mondo del calcio presenti sulle tribune del Santiago Bernabeu di Madrid dove è andata in scena la finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors

River Boca : la Juve - Messi - Griezmann - quanti 'vip' al Superclásico! FOTO : Tra i tanti campioni-tifosi anche Leo Messi e Griezmann con la maglia del Boca LA CRONACA DI River-Boca