Rileggiamo le griglie scudetto che davano il Napoli quinto

(Di domenica 9 dicembre 2018) La retorica del miracolo Quattro mesi dopo e alla quindicesima giornata, è giunto il momento di andare a rivedere i pronostici del campionato formulati dal giornalismo sportivo italiano. Nessuno, diciamo nessuno, inserì iltra le prime quattro. Eppure la squadra aveva conteso loalla Juventus fino a tre giornate dalla fine e aveva sostituito Sarri con Ancelotti uno degli allenatori più forti e vincenti di sempre. Ma era incredibilmente passato il concetto che ildei 91 punti fosse un miracolo, uno dei più grandi bias del racconto calcistico nostrano. Come se ilfosse una squadra mediocre. Poi, i fatti hanno piegato la resistenza di tanti – non di tutti, soprattutto tra i tifosi – e ieri Sky nel sottolineare che ilha messo in campo la sua formazione più giovane degli ultimi nove anni, ha elogiato la programmazione del club. Che è ...