Rifiuta nozze combinate | picchiata dai genitori Carpi | innamorata di un giovane diverso

Bologna - giovane donna picchiata dalla famiglia per aver Rifiutato nozze combinate : Una giovane donna, che ha da poco compiuto 18 anni, è stata salvata dai vicini: i genitori l'avrebbero picchiata in seguito al suo rifiuto di sposare l'uomo scelto da loro per le nozze combinate. Ora la ragazza si trova ospitata in un centro di accoglienza per donne vittime di violenza.Continua a leggere