Ricorrenti concorso DS 2011 | si attendono indicazioni Miur Lettera

Dirigenti Scolastici : primo si al Concorso riservato ai Ricorrenti 2011 - news 8/12 : Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel ...