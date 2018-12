Real Sociedad-Valladolid 1-2

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ...

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real ...

Pronostico Real Sociedad vs Siviglia - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre. Nell’undicesimo turno della Liga la Real Sociedad ospita il Siviglia in una sfida che si annuncia combattuta e molto interessante ai fini della classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Siviglia?La Real Sociedad ...

Real Sociedad - lieve ictus per Luca Sangalli : 'In ospedale in attesa di completare gli esami' : Luca Sangalli , centrocampista 23enne della Real Sociedad , è stato colpito da lieve ictus nella mattinata di mercoledì. Lo ha reso noto il club basco, che ha pubblicato un report medico sul proprio ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre. Al Estadio Balaidos, due club della massima serie spagnola faranno il loro debutto stagionale nell’andata dei sedicesimi di Copa del Rey. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Celta Vigo e Real Sociedad?Dopo un ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Sociedad - La Liga 27-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 28 ottobre. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. Atletico Madrid e Real Sociedad tornano in campo nell’ultimo match del sabato allo stadio Wanda Metropolitano in una sfida molto importante per entrambe. Analisi, ...

Pronostico Real Sociedad vs Girona - La Liga 22-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre. Pochi punti separano Real Sociedad e Girona, due squadre reduci da risultati opposti che chiuderanno la nona giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Girona?La Real Sociedad si trova in undicesima posizione a quota ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad - La Liga 5-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre. Riparte La Liga con il derby basco, l’anticipo dell’ottava giornata. L’impegno non sarà dei più semplici al San Mames, tra due formazioni escluse dalla competizioni europee e che occupano la parte bassa della classifica. Analisi e ...