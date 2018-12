Real Madrid | che fatica con l' Huesca | Solari ringrazia Bale

Pallone d’Oro e Real Madrid - il solito pungente Ibrahimovic : la stoccata dello svedese : Nell’ultimo decennio il Pallone d’Oro è stato pressoché monopolizzato da Messi e Ronaldo. Fino a quest’anno, in cui il Mondiale superbo della Croazia ha concesso le luci della ribalta a Luka Modric, sul tetto d’Europa insieme a CR7 con la maglia del Real Madrid. Uno che in questi anni avrebbe potuto anche vincere il premio è Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato la vittoria del croato tenendo fede al suo stile. ...

Solari blocca Navas : 'Real Madrid? Non c'è posto migliore in cui stare' : Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , parla del futuro di Keylor Navas: 'Navas? Il Real Madrid è la squadra più importante al mondo e non c'è un posto migliore in cui stare'.

Inter - Icardi cercato dal Real Madrid : la risposta dei neroazzurri : Inter Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di […] L'articolo Inter, Icardi cercato dal Real ...

La Liga - Huesca-Real Madrid : probabili formazioni e pronostico 9-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Huesca-Real Madrid, 15^ Giornata, domenica 9 dicembre ore 16.15. Solari non rinuncia a Bale.Huesca-Real Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. La sfida fra Huesca e Real Madrid arriva probabilmente al momento giusto: solo qualche giornata fa i Blancos sembravano una squadra in crisi, mentre ora, dopo i successi in tre competizioni diverse con Roma, Valencia e Melilla, sono ...

Eurolega – Il Fenerbahce suona la decima - Real Madrid corsaro in Turchia : il CSKA sconfitto dal Baskonia : Si è conclusa l’undicesima giornata di Eurolega, il Fenerbahce non arresta la sua corsa battendo il Pana: successi anche per Real Madrid e Baskonia La vittoria del Fenerbahce in trasferta contro il Panathinaikos chiude l’undicesima giornata di Eurolega, iniziata nella giornata di ieri. Successo pesantissimo quello dei turchi, che non lasciano scampo ai propri rivali stendendoli con il punteggio di 69-81. Un risultato che vale ...

Coppa del Re : Real Madrid tennistico - poker Betis : Con i match di oggi, si chiude la due giorni di Copa del Rey. Il Levante rischia, ma alla fine porta a casa la qualificazione vincendo negli ultimi dieci minuti la gara col Lugo. Decidono le reti di Coke e Dwamena. Il pareggio in trasferta con l’Eibar vale gli ottavi per il Gijon, che si porta sul 2-0 nel primo tempo con Jimenez e Perez, salvo poi vedersi rimontare da Cucurella e Charles. poker per Betis e Athletic Bilbao. I rivali ...

Coppa del Re - goleada del Real Madrid : 6-1 al Melilla. Vince anche il Levante : Ultimo giorno di sedicesimi di finale di Coppa del Re, in Spagna. Si è cominciato martedì, con le qualificazioni di Valencia, Getafe, Leganes ed Espanyol. Mercoledì invece è stato il turno di Atletico ...

Coppa del Re - l'obiettivo Juve Isco trascina il Real Madrid : TORINO - Tutto fin troppo facile per il Real Madrid nel ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re : 6-1 al Melilla , formazione della serie C spagnola. Solari ricorre a un ampio turnover e a sbloccare la ...

Real Madrid - Perez si coccola Modric : “Sta segnando un’epoca - è un onore averlo con noi” : Ha trattenuto Modric in estate, nonostante le avances del mercato, e adesso si coccola il Pallone d’Oro 2018. Florentino Perez non si era sentito di rinunciare anche al croato dopo aver perso Cristiano Ronaldo, e ha avuto ragione. Ecco le parole con cui il presidente del Real Madrid ha commentato l’incoronazione del suo numero 10: “Ha avuto un anno spettacolare e nessuno meglio di lui incarna i valori del Real dentro e ...

Kovacic - niente ritorno al Real Madrid : Chelsea e Tottenham pronti all'assalto : Secondo il sito del quotidiano madrileno AS, infatti, il club campione d'Europa e del mondo non intende riportarlo a casa, non solo per il rendimento, ma anche per i rapporti non buoni con il suo ...

Inter su Modric - si pensa a una nuova offerta ma nessuno scambio con il Real Madrid : Uno degli obiettivi dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. È in quel ruolo che i nerazzurri, in questa prima parte della stagione, hanno messo in evidenza alcune carenze. Limiti dal punto di vista tecnico, perché manca quel giocatore in grado di far fare il definitivo salto di qualità al reparto e limiti dal punto di vista numerico visto che l'infortunio di Radja Nainggolan ha ...

Modric Pallone d’Oro : il Real Madrid lo celebra così -FOTO- : Modric Pallone D’ORO- Luka Modric è il vincitore del Pallone d’Oro 2018. Il croato mette fino al dominio Cristiano Ronaldo-Messi durato per ben 10 anni. Oltre 700 voti hanno incoronato il centrocampista del Real Madrid il miglior giocatore della passata stagione. Un premio che lo stesso giocatore ha accolto con grande gioia e soddisfazione. Una […] L'articolo Modric Pallone d’Oro: il Real Madrid lo celebra così -FOTO- ...

Isco-Real Madrid : comincia il braccio di ferro : Questione Isco , il caso monta e assume dimensioni sempre più massicce. Dalle panchine che il trequartista deve subire per scelta di Solari , il quale pare ritenerlo quasi un capro espiatorio del ...