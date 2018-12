Ray Donovan 6×10: uno sgarro al faccendiere

ilnotiziangolo

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ray6×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 30 dicembre 2018. “Baby” ci svela le ultime evoluzioni del protagonista, ancora in fuga in seguito all’ultima caccia. La trama di Ray6×10 ci parla anche di Mickey e di alcuni passi indietro che vorrà compiere per sistemare le cose.Ray6×10 trama e anticipazioniIlè ancora in fuga e sembra che abbia sempre di più le autorità con il fiato sul collo. Radulovic e la Polizia di Staten Island sono disposti a tutti pur di catturarlo, anche se vorrà dire compiere un gesto estremo che lo convinca ad arrendersi. Che cosa avranno in mente? Una delle strade possibili potrebbe riguardare Bridget o addirittura Conor, anche se quest’ultimo sembra ormai inattaccabile. Solo prendendo di mira un membro stretto della famiglia potrebbe ...