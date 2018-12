Ragazza esce dal coma dopo la strage in discoteca | la madre | “Ho vissuto un incubo | ora

meteoweb.eu

(Di domenica 9 dicembre 2018) Unadi 15 anni, tra i 7 minori feriti gravemente nella calca causato dal panico che si è diffuso nel locale Lanterna Azzurra di Corinaldo, è uscita dal. I medici dell’ospedale Le Torrette di Ancona, dove è ricoverata, hanno spiegato che è in buone condizioni, anche se ancora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. La prognosi resta riservata almeno fino a domani, quando i medici valuteranno se scioglierla. E’ confusa, è assistita da uno psicologo, ma è ormai cosciente e ha chiesto di tornare a casa. “Houn, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità” ha detto Daniela,della giovane di Pergola rimasta ferita gravemente. “Ha riconosciuto me, lae la sorella. Mia figlia sta bene” racconta il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San Lorenzo in Campo. “Da due giorni non dormivo ...