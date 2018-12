Ragazza di 15 anni esce dal coma

Incidente sulla Cassia - morto un uomo : grave Ragazza di 24 anni : Schianto mortale all'alba in via Cassia all'intersezione con via della Storta a Roma. Coinvolte due auto. Il conducente di una macchina, un uomo di 45 anni, è morto sul colpo mentre la conducente dell'...

Caserta - muore una giovane Ragazza di soli 14 anni : lutto a Maddaloni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Il dramma si è consumato nella provincia di Caserta, nel piccolo ma noto comune di Maddaloni, dove una giovane ragazza di appena quattordici anni, Serena Magliocca, ha perso tragicamente la vita ed è deceduta nella giornata di martedì 4 dicembre. Secondo quanto riferito dai media locali, infatti, in particolar ...

Giovani fino a 75 anni - ma niente "Ragazzate" : I progressi della scienza nel corso del secolo appena passato e nei decenni del nuovo che stiamo vivendo, sono stati straordinari. Basterebbe solo ricordare, ai freddolosi come me, con quale ...

Roma - giù dal sesto piano : muore Ragazza di 14 anni : una quattordicenne la ragazzina morta dopo un volo dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo in zona Ostiense a Roma . A dare l'allarme, intorno alle 9.30, un passante che ha visto il corpo. ...

Roma - cade dal sesto piano : muore Ragazza di 14 anni : una quattordicenne la ragazzina morta dopo un volo dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo in zona Ostiense a Roma . A dare l'allarme, intorno alle 9.30, un passante che ha visto il corpo. ...

Roma - Ragazza di 14 anni precipita dal sesto piano e muore : i genitori stavano dormendo : Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere precipitata dal sesto piano del palazzo dove viveva in via della Villa di Lucina in zona Ostiense, a Roma. I genitori della piccola erano in casa ma agli inquirenti hanno detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante che, poco prima delle 9.30 di domenica, ha lanciato l’allarme chiamando la polizia: per la bambina non ...

La Ragazza di 17 anni in fuga con il fidanzato tunisino : "Sono musulmana - se lo rimpatriano lo seguirò" : Angelica è una ragazza di 17 anni che da qualche giorno si era allontanata da casa senza più dare notizie ai genitori. In realtà era scappata con l'ausilio del fidanzato Tarek Abbassi, un tunisino di diversi anni più grande con precedenti penali per spaccio di droga e l'obbligo di rimpatrio.Le telecamere di Chi l'ha Visto? hanno parlato con la ragazza a Vicenza, dopo il suo ritorno a casa. Angelica ha raccontato di ...

Reggio Emilia - schianto sulla provinciale : muore Ragazza di 19 anni - viaggiava accanto al padre : Arijana Seferi, una ragazza di 19 anni di origini macedoni, è morta dopo un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Reggio Emilia. viaggiava accanto al padre di 41 anni, rimasto ferito.Continua a leggere

'Ho un forte mal di testa' : Ragazza di Brescia muore a 17 anni per un aneurisma cerebrale : Quella che si è verificata nei giorni scorsi nella città di Brescia, precisamente nel piccolo comune di Darfo Boario Terme, è una vera e propria tragedia in cui a perdere la vita è una giovane ragazza di appena diciassette anni. La giovane Sasha Pedersoli se n'è andata improvvisamente stroncata da un aneurisma cerebrale, provocando un grandissimo dolore tra i suoi familiari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, ...

Roma - in due tentano di violentare una Ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

Milano - la Ragazza con la pistola : Micol - a soli 18 anni - rapina farmacia con due complici : Da ragazza di periferia, come tante altre, a rapinatrice in poche ore. Martedì sera Micol Chessa, 18 anni compiuti da poco, ha fatto irruzione con due complici in una farmacia di Milano, in via Boifava, al quartiere Gratosoglio, nella zona sud della città. Una rapina come tante in quel locale – solo l’anno scorso ne hanno subite una decina – se non fosse stato per quella giovane incappucciata che teneva in mano una Beretta, mentre un suo ...

Maria - la Ragazza tedesca che ha vissuto per 5 anni a Licata col rapitore : “Lui mi capiva” : “Chi l’ha visto?” ha raggiunto a Friburgo, in Germania, Maria Henselmann, la giovane che all’età di tredici anni è scomparsa da casa e che solo quando è diventata maggiorenne ha avuto il coraggio di tornare da sua madre. Per cinque anni la ragazza ha vissuto a Licata, in Sicilia, con un uomo che aveva conosciuto in chat e che ora è in carcere.Continua a leggere

Incidente nella notte a Cropani : morti due ragazzi di 24 e 31 anni. Grave una Ragazza : Una disattenzione, la macchina che esce di strada e lo schianto: un Incidente terribile che ha coinvolto tre ragazzi. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. L’Incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Sersale a Cropani. Le vittime sono Carmine Sinatore, 31 anni, e Tommaso Iaquinta, 24, entrambi residenti a Cropani. Ferita una ragazza che si trovava a bordo dell’autovettura, B.L., 30 anni. L’Incidente è avvenuto in località ...

Paralizzato da 14 anni - scrive a una Ragazza che ha tentato il suicidio : "Non sprecare la vita" : Alessandro Settipani, 40 anni, dopo aver letto la notizia di una 36enne salvata dai carabinieri, ha contattato la redazione...