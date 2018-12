Quel che resta dei Diritti umani 

Quella sinistra francese che sta al fianco dei gilets jaunes : Paralizzare l'economia, quindi, e non solo dal punto di vista della circolazione delle merci come i gilets fanno già in molte località francesi, ma a partire dai luoghi di lavoro. 'È 40 anni che la ...

#QCC – Quelli che il calcio – Undicesima puntata del 09/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio resiste al calcio spezzatino ormai imposto per la Serie A e ritorna, da questo pomeriggio alle 13:50, con l’Undicesima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche quest’anno, vedrà al proprio timone il trio composto da Mia Ceran e Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quelli CHE IL calcio | Il cast Oltre allo spettacolo, lo spazio più importante ...

Lina Wertmüller : “Quella volta che mandai a Quel paese Moretti sul red carpet di Berlino e dissi di no a Madonna” : Un piccolo ingresso, un Pistoletto che riflette la nostra immagine dietro quella di una donna, due fantocci di stoffa che non nascondono le loro nudità, altri quadri alle pareti, le luci soffuse sulle scale che poi ritroviamo anche nel salone principale al secondo piano, capaci di creare, nell'insieme, un ambiente che ricorda, per arredo e atmosfera, l'hotel Locarno poco distante. Quando si entra a casa di Arcangela Felice Assunta ...

La Prima della Scala e Quel segnale dell’Italia che produce al governo della decrescita : Mai una volta che io riesca ad essere puntuale, anche la mia (Prima) Prima alla Scala non fa eccezione. Nel giorno di Sant’Ambrogio il centro è intasato e il percorso è pieno di ostacoli. La polizia e le transenne non mancano ma a manifestare stasera non c’è nessuno, anche i miei amici di Macao si s

Genoa - Kouamé : “Vi racconto un aneddoto su Piatek - ecco Quello che ho pensato…” : Genoa Kouamé – Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Genoa ha parlato di Piatek dipingendolo come un grande giocatore, ma all’inizio qualcosa non quadrava: “Se mi aspettavo di fare così bene con Piatek? No, o almeno non dal primo giorno in cui l’ho visto. Non […] L'articolo Genoa, Kouamé: “Vi racconto un aneddoto su ...

Queen - Brian May e Quell'attore che avrebbe dovuto interpretare Freddie Mercury : 'Fu quasi un disastro' : Secondo gli ultimi dati diffusi, in circa un mese il film avrebbe incassato la bellezza di 550 milioni di dollari in tutto il mondo.

Quelli che il Calcio – Cristina D’Avena e Melissa Satta tra gli ospiti della prossima puntata : Tra gli ospiti della puntata: Cristina D’Avena, Melissa Satta, Eleonora Pedron, Fabrizio Biasin; in collegamento Isabella Potì e dagli spalti Bruno Pizzul Torna domenica 9 dicembre alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Cristina D’Avena è la grande protagonista musicale della puntata e canta, accompagnata dai Jaspers, ...

Gwyneth Paltrow - Chris Martin e Quelli che «meglio le famiglie allargate» : Le famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle star«Papà porta anche la nuova fidanzata». ...

Manovra - Lega a Berlusconi : 'Sa Quello che abbiamo fatto in 6 mesi?' : La Lega replica a Berlusconi, che accusa questo governo di essere un esecutivo di dilettanti, snocciolando i risultati realizzati. "Berlusconi sa cosa abbiamo fatto in sei mesi? - dicono i capigruppo ...

Quello che resta della finale di Copa Libertadores : River Plate-Boca Juniors si giocherà, infine, ma a 10.000 chilometri da Buenos Aires e contro il volere delle due squadre

Prima della Scala : tutto Quello che c’è da sapere su l’«Attila» di Verdi : L'opera originale di VerdiLa messa in scenaIl cast La regiaIl direttoreLa task force è allertata e il sipario è pronto ad alzarsi. Alle 18 del 7 dicembre, l’Attila di Giuseppe Verdi rivivrà al Teatro alla Scala con una nuova versione, originale, potente, visibilmente evocativa. Merito del regista Davide Livermore, che sceglie di ambientare l’opera non più nell’Ottocento ma nel Novecento, e del maestro Riccardo Chailly, ...

Giulia Salemi prende le distanze dalla madre : “Con Quel rito magico ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me” : Giulia Salemi, semifinalista del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy in cui prende le distanze dalla madre Fariba. “Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa”, racconta la “persiana”. “La situazione è veramente ‘strabordata’. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini, che poi voglio capire cosa avesse di magico, ha creato un ...

Tutto Quello che Matteo Salvini non vi dice : scende in piazza la strategia della paura : Il leader della Lega non racconta che ha espulso meno irregolari del Pd. Che ha bloccato il ritorno volontario degli immigrati che vogliono andarsene. E che grazie al suo decreto sicurezza avremo 19.000 senzatetto in più Guerra di sicurezza: la strategia della tensione di Matteo Salvini"

Pensioni di cittadinanza : 780 euro anche per Quelle di invalidità (ma con quali risorse?) : Pochi giorni fa, durante un'intervista concessa a Stasera Italia, il vicepremier Luigi Di Maio è tornato a parlare delle Pensioni di cittadinanza e ha dichiarato che dal 2019 anche le Pensioni di invalidità verranno aumentate a 780 euro al mese. La domanda sorge spontanea: in che modo il governo riuscirà a erogare reddito e Pensioni di cittadinanza a milioni e milioni di cittadini sotto la soglia di povertà con soli 10 miliardi di euro?Continua ...