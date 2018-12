: • Cyber News • #Proteste e critiche per voto su Brexit - Cyber_Feed : • Cyber News • #Proteste e critiche per voto su Brexit - NotizieIN : Proteste e critiche per voto su Brexit - TelevideoRai101 : Proteste e critiche per voto su Brexit -

Migliaia in marcia a Londra "contro il tradimento della". A promuovere l'evento Tommy Robinson, attivista dell'ultradestra.Raduno minore a Liverpool Un "no" all'accordo sullamartedì in Parlamento britannico farebbe rischiare una permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. Così il Primo ministro May ai deputati di Londra. Il Trattato di uscita dall'Ue è stato faticosamente negoziato per 17 mesi con Bruxelles:l'adozione da parte della Camera dei Comuni appare compromessa dalle molteplici.(Di domenica 9 dicembre 2018)