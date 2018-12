Pronostico Athletic Bilbao vs Girona, La Liga 10-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Athletic Club Bilbao – Girona lunedì 10 dicembre 2018 - cassapronostici : Pronostico Athletic Club Bilbao – Girona lunedì 10 dicembre 2018 - camilliadi : Liga Spagna 03-12-2018 Levante - Athletic Bilbao: pronostico e formazioni - cassapronostici : Pronostico Levante – Athletic Club Bilbao lunedì 3 dicembre 2018 -

(Di domenica 9 dicembre 2018) La, 15^ giornata,di, lunedì 10 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 10 dicembre. L’ospiterà ilal San Mames nel quindicesimo turno di Primera Division. Tempi duri per i baschi, che non centrano i tre punti dalla prima giornata di campionato. I catalani, invece, vogliono vincere contro una compagine sempre ostica tra le mura amiche.della partita.Come arrivano?L’occupa la terzultima piazza e nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 3-0 a Levante. L’ennesimo tonfo in campionato ha portato all’avvicendamento in panchina tra il tecnico argentino Eduardo Berizzo e Gaizka Garitano. Nella storia del club non era mai accaduto di restare a secco di vittorie per tredici partite ...