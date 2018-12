Premier League | Sterling attacca | “I giornali alimentano il razzismo”

Premier League - Felipe Anderson ancora in gol : i rimpianti per la Lazio aumentano [VIDEO] : L’ultima stagione alla Lazio di Felipe Anderson è stata tormentata da un problema all’adduttore che gli ha impedito di giocare nella seconda metà del 2017. Poi il rientro e la conquista a fatica di uno spazio anche a causa delle condizioni strabilianti di Luis Alberto. A fine stagione nonostante gli 8 gol e altrettanti assist in 32 presenze, il brasiliano ha deciso di lasciare Roma per volare in un’altra capitale, Londra. ...

Pronostico Everton vs Watford - Premier League 10-12-2018 e Analisi : Premier League, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Everton-Watford, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Everton-Watford, lunedì 10 dicembre. Vincere per essere la migliore dopo le top six. E’ questa la volontà dell’Everton che, dopo aver pareggiato a Newcastle mercoledì, è chiamato a un altro test impegnativo, quello contro il Watford. Il match si preannuncia divertente ed equilibrato. Analisi e ...

Premier League - Sarri interrompe la corsa di Guardiola [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Premier League - Chelsea-Manchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...

Premier League - i risultati della 16giornata : Salah scatenato - Liverpool al 1° posto. Mourinho batte Ranieri : BOURNEMOUTH-Liverpool 0-4 25', 48' e 77' Salah, 68' aut. Cook Bournemouth , 4-4-2,: Begovic; Francis, Cook, Aké, Daniels; Stanislas, Surman, Brooks, Lerma; Fraser, King. All.: Howe Liverpool , 4-3-...

Premier League - Salah show - tripletta : il Liverpool cala il poker e vola al comando : Il Liverpool cala il poker in casa del Bournemouth nella gara che apre la 16ª giornata di Premier League e si porta in vetta alla classifica, con 42 punti, a più uno sul Manchester City , ...

Premier League - Sarri batte Guardiola : il Chelsea supera il City 2-0 : Impresa di Maurizio Sarri e del Chelsea. I Blues hanno inflitto alla capolista Manchester City, finora 13 vittorie in 15 partite, la prima sconfitta di questo campionato, imponendosi per 2-0 con le ...

Premier League - dispetto Sarri a Guardiola : Chelsea-Manchester City 2-0 : Il Sarrismo vince sul guardiolismo. Il tecnico napoletano si aggiudica la prima sfida di Premier contro l'ex Barça e Bayern e vendica la sconfitta del Community Shield dello scorso agosto. Apre le ...

Premier League - il Liverpool travolge il Bournemouth : tripletta di Salah. Poker di Mou a Ranieri. L'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Premier League - il Liverpool vola con Salah. Mourinho stende Ranieri : Una tripletta di 'Momò Salah, che si è portato a casa il pallone, e un autogol di Cook danno al Liverpool, rivale martedì del Napoli in Champions League, il successo per 4-0 sul campo del Bournemouth. ...

Premier League - Salah show - tripletta : il Liverpool cala il poker : Il Liverpool cala il poker in casa del Bournemouth nella gara che apre la 16/a giornata di Premier League e si porta momentaneamente in testa alla classifica, con 42 punti, a più uno sui Citizens. ...

Chelsea-Manchester City - Premier League oggi : programma - orario d’inizio e come vedere il big match in diretta tv e streaming : oggi sabato 8 dicembre (ore 18.30) si gioca Chelsea-Manchester City, match valido per la 16^ giornata della Premier League 2018-2019. Il campionato inglese è entrato nel vivo, a Stamford Bridge andrà in scena un big match stellare tra la prima e la terza della classifica: il City di Guardiola si trova al comando con 41 punti (13 vittorie e due pareggi), i Blues guidati da Maurizio Sarri si trovano a dieci lunghezze di distacco dopo due sconfitte ...

Pronostico Newcastle vs Wolverhampton - Premier League 9-12-2018 e Analisi : Premier League, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Newcastle-Wolverhampton, domenica 9 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Newcastle-Wolverhampton, domenica 9 dicembre. Sfida tra due squadre reduci da risultati positivi nel turno infrasettimanale e che vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Il Newcastle, dopo il pari con l’Everton, affronterà un Wolvehampton capace di battere in rimonta il ...

Premier League - Chelsea-Manchester City in diretta su Sky : Sarri e Guardiola si affrontano in un match che promette spettacolo. Riuscirà il Manchester City a mantenere la propria imbattibilità? L'articolo Premier League, Chelsea-Manchester City in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.