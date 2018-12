Ponte Morandi: una petizione per vedere il video del crollo

ilnapolista

(Di domenica 9 dicembre 2018) Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019.La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo.I periti del tribunale stanno valutando quali parti dei monconi delnon abbiano rilevanza per l’incidente probatorio. L’elenco dei “pezzi” sarà poi discusso con gli altri periti in una riunione che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.Se le parti troveranno un accordo, nelle prossime settimane si potrebbe iniziare la demolizione dei primi pezzi, “ma difficilmente si inizierà prima del nuovo anno”, scrive il quotidiano. Se invece l’accordo ...