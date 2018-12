Pistoia batte Brescia 73-70 e ottiene il terzo successo di fila

Basket - Serie A : Pistoia batte Brescia 73-70. Terza vittoria consecutiva per i toscani : Pistoia - Brescia , la cronaca Pistoia parte fortissimo in attacco, mentre dall'altra parte Brescia è praticamente solo Beverly, 7 punti,, con i padroni di casa che scappano 15-7 a metà del primo ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Pistoia trionfa a Sassari - Brindisi batte Brescia e si conferma in zona Playoff : Colpo in trasferta per Pistoia sul campo di Sassari, Brindisi mantiene il fattore campo e batte Brescia: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Varese su Cremona nel lunch match, e quelli di Avellino su Reggio Emilia e Bologna su Torino nelle prime due gare del pomeriggio, il pomeriggio domenicale della 7ª giornata di Serie A prosegue con altre due partite degne di nota: Sassari-Pistoia e Brindisi ...