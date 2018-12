PIO E AMEDEO AL FESTIVAL DI SANREMO 2019? Il duo di Emigratis tra gli ospiti della

PIO e Amedeo presentano Tutto fa Broadway : "uno show con un pizzico di Emigratis - che non tornerà in tv" | VIDEO INTERVISTA : Le ex Iene Pio e Amedeo torneranno a farci sorridere e ridere a breve, seppur almeno per stavolta lontani dalla televisione. Il duo di comici pugliesi sarà infatti a breve impegnato in una speciale tournée teatrale per portare in scena uno spettacolo inedito intitolato Tutto fa Broadway e presentato poche ore fa presso l'Università IULM di Milano.Pio e Amedeo, accompagnati da una moderatrice d'eccellenza come Simona Ventura, hanno raccontato lo ...