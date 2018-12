optimaitalia

: Piccoli passi in avanti per il #HuaweiP8LIte2017: aggiornamento 394 non così inutile? - wordweb81 : Piccoli passi in avanti per il #HuaweiP8LIte2017: aggiornamento 394 non così inutile? - OptiMagazine : Piccoli passi in avanti per il Huawei P8 LIte 2017: aggiornamento 394 non così inutile? - NelloFlorio : @FBiasin Il discorso è che passa in 2 piano che i risultati sono frutto di costanza e piccoli… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)IlP8è in procinto di compiere un nuovo passo inlato software. Non possiamo far passare inosservato il via alla distribuzione di un nuovo firmware, targato 394 e immediatamente successivo a quello segnalato solo due giorni fa per l'italia, ossia il 392. Cosa hanno previsto gli sviluppatori all'interno del pacchetto? C'è da aspettarsi qualche cambiamento rilevante per il device?Una premessa doverosa: il rilascio ha appena avuto il via in Europa, dunque potrebbe tardare di qualche giorno nel nostro paese. Ad ogni modo il peso dell'è di soli 102 MB che includono la patch di sicurezza del mese di novembre. Nel changelog ufficiale non si fa alcun riferimento a novità di sistema o ao grandi problemi risolti ma la repentina successione della distribuzione di update per il modello dal grande successo commerciale, ci impone almeno un paio di ...