Piazza Europa è il posto giusto | Spezia Expò non suscitava più interesse

Piazza piena e Tricolori per Salvini : «Daremo il sangue per una nuova Europa» : di Mario Ajello 'Vinceròòò....', cantata da Pavarotti e sale sul palco Matteo Salvini. Ovazione. ' Voi siete l'avanguardia dell'orgoglio, del cambiamento e della dignità di questo Paese ' , dice ...

Lega - Salvini in Piazza del Popolo : “Europa che si ferma allo spread e agli zerovirgola è destinata a fallire” : “Se l’Europa è quella che si ferma allo spread, alla finanza, agli zerovirgola, è un’Europa destinata a fallire. Serve un’Europa che ritorni a lavorare, per la dignità dei cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a piazza del Popolo. In Europa “c’è bisogno di anima e identità che qualcuno ha perso in nome della globalizzazione. Ogni tanto ci richiamano ad essere rispettosi ...

Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola petrolio su accordo Opec : Le indicazioni su una Fed più cauta nel rialzo dei tassi, che ieri sera hanno alimentato il recupero di Wall Street, spingono anche i listini del Vecchio Continente dopo il crollo di ieri legato all'arresto del Cfo di Huawei. A Piazza Affari in prima fila l'industria petrolifera, in evidenza Unipol e il lusso. Lavoro Usa in chiaroscuro: creati meno posti del previsto, ma disoccupazione ai minimi dal 1969. Spread sotto 290 punti. Wall ...

Piazza Affari rimbalza con l'Europa : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee, dopo il tonfo della vigilia sulle tensioni tra USA e Cina . Scambi ridotti a Piazza Affari, vista l'assenza di ...

Piazza Affari contiene le perdite. In rosso il resto d'Europa : Le principali borse del Vecchio Continente archiviano la seduta in deciso ribasso. Tiene invece Piazza Affari , che si posiziona appena al di sotto della parità risultando l'indice migliore tra i ...

Le polizie d'Europa hanno fatto Piazza pulita dei 'muli' che aiutano i cybercriminali : Una imponente operazione contro le truffe online è stata portata a termine dalla polizia insieme con Europol ed Eurojust. Una cinquantina di "money mules" (primi destinatari delle somme provenienti da frodi informatiche e campagne di phishing, che offrono la propria identità per l'apertura di conti correnti sui quali vengono poi accreditate le somme frodate, ndr), sono stati arrestati e altri 13 denunciati ...

Borse - l'Europa vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Rider in Piazza in Italia (e in tutta Europa) : "Il tempo dell'attesa è finito" : I Rider Italiani scioperano oggi nelle principali piazze d'Italia in quella che è la prima iniziativa di mobilitazione...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati da Europa e Usa - 29 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati provenienti sia dall'Europa che dagli Usa. Previste anche emissioni di Btp.

Piazza Affari debole come il resto dell'Europa : Piazza Affari si conferma debole a metà seduta in linea con le altre principali Borse europee . Driver al ribasso qualche presa di profitto dopo la buona performance della vigilia e la cautela degli ...

Spread in calo a quota 290 - Piazza Affari regina in Europa : +2 - 77% : Spread in calo e Borsa in forte rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund chiude in a 290 punti base rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano al 3,26%. ...