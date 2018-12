Piazza di Spagna | ubriaco sbanda e finisce con l' auto sulla scalinata

Il Papa saluta gli ammalati in Piazza di Spagna e visita la sede del Messaggero : Terminata la tradizionale visita in piazza di Spagna per l'Immacolata, quest'anno, il Papa ha voluto includere nel programma una bella, bellissima sorpresa per il mondo...

Chiusa poi riaperta la metro di Piazza di Spagna a Roma per un guasto alle scale : Roma, 23 nov., askanews, - E' rimasta Chiusa per circa un'ora, nella serata di oggi, la stazione della metropolitana A di piazza di Spagna, a Roma. A far scattare un allarme, un po' di fumo e un odore ...

Chiusa la stazione della metro A di Piazza di Spagna a Roma per scale rotte : Roma, 23 nov., askanews, - È stata Chiusa anche la stazione della metro A nella centralissima fermata di piazza di Spagna a Roma. La stazione è, quindi, interdetta ai passeggeri. Motivo dello stop, ...

Roma - cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna : due arresti : In fatto di truffe se ne sentono e se ne leggono quotidianamente di tutti i colori; quella però tentata ieri nella capitale da una coppia si è sicuramente distinta per audacia ed ingegno. La coppia infatti avrebbe cercato dopo una 'normale' trattativa di vendere ad ignari acquirenti un prestigioso appartamento ubicato in Via delle Carrozze, vicino Piazza di Spagna, a completa insaputa dei reali proprietari dell'immobile. A tradire i truffatori ...