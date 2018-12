Pernigotti | l’appello al boicottaggio dei dipendenti | “Non comprate i loro prodotti”

fanpage

(Di domenica 9 dicembre 2018) Idellalanciano un vero e proprio appello al, chiedendo ai consumatori di non comprare più i prodotti dell'azienda "perché i soldi vanno ai turchi e non agli operai licenziati". I lavoratori hanno allestito uno stand alla fiera Dolci Terre per inviare questo messaggio.