Pensioni anticipate e Quota 100 | risorse potrebbero scendere a 4 | 5 miliardi

La disoccupazione giovanile non si risolve con le Pensioni anticipate : L'Istat ha calcolato che nel terzo trimestre dell'anno in corso, l'economia ha subìto una contrazione dello 0,1 per cento, la prima dopo quattordici trimestri positivi . E, forse, non l'ultima: sono ...

Pensioni anticipate Q100 e reddito di cittadinanza - potrebbero servire meno risorse : Le novità sulle Pensioni ad oggi 7 dicembre 2018 vedono proseguire gli sforzi del Governo per la ricerca di una soluzione sulle coperture riguardanti la legge di bilancio 2019. Secondo quanto indicato dal Ministro Di Maio, le ultime rilevazioni tecniche sulle uscite anticipate tramite la quota 100 e sul reddito di cittadinanza indicano la possibilità di riuscire a realizzare i provvedimenti impiegando meno risorse. Dall'opposizione arrivano però ...

Pensioni 2019 : blocco adv anticipate e precoci - ma con finestre trimestrali : Claudio Durigon (sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) a margine della presentazione del bilancio 2017 dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps, ha confermato lo stop dell’aspettativa di vita sia per le Pensioni anticipate sia per la quota 41 per i precoci. Entrambe le misure di uscita anticipata non subiranno l’incremento dei 5 mesi previsto dal 2019, restano dunque confermati gli attuali requisiti. L’unica nota negativa è ...

Pensioni anticipate : la quota 100 si farà anche con 2 miliardi in meno : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 dicembre 2018 vedono arrivare dal Governo nuove dichiarazioni di conferma sull'intenzione di procedere con l'avvio dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. In particolare, dal Ministero del Lavoro sono stati evidenziati importanti dettagli sulle modalità con cui l'esecutivo intende procedere. Dalla stessa maggioranza emergono anche aggiornamenti sugli assegni minimi e sul taglio agli emolumenti ...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Quota 100 è una libera scelta e non è ingannevole' : Non ha alcun dubbio il Presidente dell’Inps Tito Boeri, il termine che accompagna quota 100 (la misura di pensione anticipata voluta dal Governo giallo verde) è assolutamente fuorviante, e deve essere, per correttezza cambiato. La gente, specifica Boeri, ha capito poco del provvedimento che dovrebbe vedere la luce con un decreto ad hoc o con un emendamento alla manovra, e si sta illudendo, ma vi sono paletti importanti da rispettare per potervi ...

Pensioni anticipate e APE sociale : sindacati in pressing sulla proroga dell'uscita dai 63 anni : Dalle parti sociali emergono nuove richieste al Governo per prorogare al più presto, come prevede già la nuova legge di bilancio 2019, i pensionamenti anticipati tramite l'APE sociale , oltre che per ...

Pensioni anticipate con Q100 e LdB2019 - verso procedura UE dal 19 dicembre : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 novembre 2018 vedono proseguire la discussione tra Governo italiano e Unione Europea sulla flessibilità previdenziale tramite la quota 100 e sugli altri provvedimenti inseriti in Manovra. Nonostante il dialogo in corso, la Commissione UE ha fissato al prossimo 19 dicembre l'avvio della procedura d'infrazione per il nostro Paese. Nel frattempo dal Governo si registrano però nuove aperture al dialogo in ...

Pensioni anticipate e Q100 - per Salvini 'si parte a febbraio' : Sul tema delle Pensioni anticipate tramite la nuova quota 100 il vice premier Matteo Salvini insiste per un avvio delle misure nei primi mesi dell'anno, ed anzi ribadisce il proprio augurio per una partenza nel mese di febbraio 2019. Una scadenza che non può essere anticipata ulteriormente solo per "motivi tecnici", stante che la nuova misura potrebbe coinvolgere potenzialmente fino a 500mila persone. La posizione appare però distante dalle ...

Pensioni anticipate e LdB2019 - attesa su quota 100 e critiche su stop all'APE sociale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 novembre 2018 vedono arrivare nuove conferme da parte del Governo sull'avvio delle Pensioni anticipate ad aprile del 2019. Nel frattempo dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla si registrano nuove ipotesi sul contenimento dei costi del provvedimento, mentre dall'opposizione si lancia l'allarme riguardo lo stop alla proroga dell'APE sociale e sulla mancanza di fondi strutturali per la quota 100 ed ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Quota 100 criteri stringenti - preoccupano i vincoli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 novembre 2018 vedono crescere le preoccupazioni per i vincoli legati alla nuova Quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che dovrebbe consentire l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione. Secondo il Presidente dell'Inps Tito Boeri, visti i vincoli presenti, è lo stesso termine Quota 100 ormai a risultare fuorviante e quindi da cambiare. Nel frattempo ...

Pensioni anticipate e Ldb2019 - governo conferma Q100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 novembre 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da una nota scritta rilasciata dal governo a seguito del vertice tenutosi nella serata di ieri. Nel frattempo dai due vicepremier emerge il giudizio di un riscontro positivo dalla trattativa in corso con Bruxelles. Infine, arrivano alcune prese di posizione interessanti anche dai tecnici in merito alla ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Pensioni anticipate quota 100 : spunta ipotesi graduatorie - in uscita pure 70 mila precoci : Arriva il rischio di graduatorie Inps per i pagamenti delle Pensioni anticipate con quota 100 nel 2019. E' questa l'ipotesi fatta dal quotidiano Il Sole 24 Ore in merito alla nuova misura di riforma delle Pensioni che potrebbe essere introdotta l'anno prossimo per il superamento dei rigidi requisiti della legge Fornero. Quella delle graduatorie è una delle formule di pagamento delle Pensioni già vista negli ultimi anni per l'esito delle domande ...

Pensioni anticipate : manovra bocciata - ma il Governo insiste su quota 100 e legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 22 novembre 2018, vedono arrivare dall'Unione europea una bocciatura all'impostazione della manovra, mentre sullo sfondo prende forma l'avvio di una possibile procedura d'infrazione nei confronti del Paese. La maggioranza continua a manifestare la volontà di proseguire con il superamento della legge Fornero e gli altri provvedimenti di welfare previsti nel contratto di Governo. Nel frattempo, ...