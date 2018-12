Penn Badgley da «Gossip Girl» a «YOU» | «Quando sei l’oggetto del desiderio»

Penn Badgley protagonista su Netflix con “You” la nuova serie tratta dal romanzo di Caroline Kepnes : Netflix annuncia il trailer YOU, la nuova serie originale con Penn Badgley, tratta dal romanzo best-seller “You” (“Tu”) di Caroline Kepnes. YOU, che sarà disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata inoltre confermata per una seconda stagione. Cosa saresti disposto a fare per amore? Quando un brillante libraio incrocia il sentiero di un’aspirante scrittrice, la risposta a questa domanda ...

