Pd | Fedeli | ' Basta parlare solo di noi | là fuori c' è un mondo'

dire

: RT @Agenzia_Dire: Costruire un’alternativa forte, seria, credibile: ecco le parole della senatrice del @pdnetwork @valeriafedeli. https://t… - titti_disalvo : RT @Agenzia_Dire: Costruire un’alternativa forte, seria, credibile: ecco le parole della senatrice del @pdnetwork @valeriafedeli. https://t… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Costruire un’alternativa forte, seria, credibile: ecco le parole della senatrice del @pdnetwork @valeriafedeli. https://t… - Agenzia_Dire : Costruire un’alternativa forte, seria, credibile: ecco le parole della senatrice del @pdnetwork @valeriafedeli. -

(Di domenica 9 dicembre 2018) ... dalle proposte per far crescere lavoro e imprese, per contrastare davvero le tante e diverse povertà, per sostenere i necessari investimenti nella filiera del sapere, nell'economia sostenibile, ...