Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix Vancouver 2018 | Vanessa James e Morgan Ciprès

Pattinaggio artistico - Finali Junior Grand Prix Vancouver 2018 : Alena Kostornaia trionfa nel singolo femminile - Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov primi nella danza : L’ultima giornata di competizioni delle Finali del Circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, è iniziata con il programma libero del singolo femminile e delle coppie della categoria Junior. Nel singolo femminile a trionfare è stata l’incantevole Alena Kostornaia, anche oggi autrice di una performance che ha letteralmente ...

Pattinaggio artistico - Golden Spin 2018 : Gabriele Frangipani trionfa nel singolo maschile Junior. Quinto posto di qualità per Daniel Grassl nei Senior : Prosegue imperterrito il momento felice del movimento individuale maschile azzurro di Pattinaggio artistico. Nella prestigiosa cornice della Dom Sportova di Zagabria (Croazia) infatti, Gabriele Frangipani ha trionfato nel singolo Junior della Golden Spin 2018, ultimo appuntamento del circuito ISU Challenger Series 2018-2019. L’azzurrino allenato da Lorenzo Magri si è imposto nettamente su entrambi i segmenti. Ottimo lo short program ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Nathan Chen trionfa a Vancouver - battuto Shoma Uno : Nathan Chen ha vinto le Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). Lo statunitense aveva già fatto la differenza durante lo short program e ha controllato la situazione durante il programma libero, trionfando con un totale di 282.42 punti: il 19enne statunitense, Campione del Mondo in carica, ha così confermato il titolo conquistato lo scorso anno a Nagoya e prosegue la propria striscia ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix juniores 2018 : Shevchenko/Eremenko e Gogolev in trionfo : A Vancouver (Canada) si stanno disputando anche le Finali del Grand Prix 2018 juniores di Pattinaggio artistico, gli atti conclusivi del massimo circuito itinerante per quanto riguarda gli atleti più giovani. Nella notte italiana si sono definiti i primi due podi e non è mancato lo spettacolo. DANZA: Tripletta russa ma la lotta per la vittoria si è risolta per appena un centesimo! Sofia Shevchenko e Igor Eremenko sono riusciti a totalizzare ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Della Monica e Guarise quinti dopo lo short program - che lotta per la vittoria! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise commettono alcune imprecisioni durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico e chiudono il primo segmento di gara al quinto posto in classifica. A Vancouver (Canada) la nostra coppia di artistico, la prima italiana capace di qualificarsi agli atti conclusivi del massimo circuito in questa specialità, ha commesso alcune sbavature sulle note di Never Tear Us Apart e si deve ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Della Monica e Guarise quinti dopo lo short program - che lotta per la vittoria! : Nicole Della Monica e Matteo Guarise commettono alcune imprecisioni durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico e chiudono il primo segmento di gara al quinto posto in classifica. A Vancouver (Canada) la nostra coppia di artistico, la prima italiana capace di qualificarsi agli atti conclusivi del massimo circuito in questa specialità, ha commesso alcune sbavature sulle note di Never Tear Us Apart e si deve ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare - secondi dopo la rhythm dance : Charlene Guignard e Marco Fabbri fanno sognare tutta l’Italia e occupano la seconda posizione dopo la rhythm dance delle Finali del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico che si stanno disputando a Vancouver (Canada). La nostra coppia di danza è stata semplicemente perfetta sul ghiaccio canadese, ha letteralmente incantato sulla sequenza di tango ed è stata premiata con un eccellente 78.30 (nuovo personale, un punto in più di quanto ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Rika Kihira stellare - Alina Zagitova in seconda posizione : La prima giornata delle Finali ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso lo Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, si è conclusa con lo short program della categoria Senior individule femminile. la giapponese Rika Kihira si è portata provvisoriamente al comando della classifica dover pattinato un programma corto di altissimo profilo. La sedicenne di Nishinomiya si è imposta sulle ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Nathan Chen conduce la gara - Shoma Uno insegue. Terzo posto per Brezina. : Dopo i segmenti di gara più brevi degli atleti Junior, sul ghiaccio dell’impianto sportivo Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada), questa settimana teatro della Finale Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, sono scesi in pista per lo short program i pattinatori del singolo maschile della massima categoria. Il Campione Mondiale in carica Nathan Chen si è piazzato momentaneamente al comando della classiica. Il ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : in categoria Junior Alena Kostornaia incanta nel singolo femminile. Pulkinen guida in campo maschile. Dominio russo nelle coppie : La ventiquattresima Finale del Circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Canada presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, è stata inaugurata dai segmenti di gara più brevi delle quattro specialità della categoria Junior. Mattatrici assolute sono state, come da pronostico, le atlete russe del singolo femminile, capitanate da una straordinaria Alena Kostornaia, protagonista di uno short ...

Il Pattinaggio artistico Follonica scala le classifiche nazionali e si prepara allo spettacolo di Natale : ... oltre alle storiche allenatrici Elisabetta Iacoboni ed Elena Brizzi, oramai diventate dei veri baluardi delle rotelle, il Follonica collabora costantemente con l'ex campione del mondo, Gabriele ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Tarasova-Morozov e James-Ciprès - sfida per la leadership. Della Monica-Guarise per stupire : Nelle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 che si svolgeranno questo fine settimana in Canada, a Vancouver, presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, sarà molto interessante seguire la gara riservata alle coppie d’artistico. Nello specifico i riflettori saranno puntati principalmente su due coppie intenzionate ad accaparrarsi provvisoriamente la leadership nel settore. Si tratta di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ...

Calendario Finali Grand Prix Pattinaggio artistico 2018 - il programma e gli orari del fine settimana a Vancouver. Il palinsesto tv : Nel weekend del 6-9 dicembre si disputeranno le Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico, l’atto conclusivo del massimo circuito itinerante giunge a conclusione e si preannuncia Grande spettacolo presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada). I migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per la vittoria, potremo godere di ottimi programmi e di uno show stellare con cui chiudere ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...