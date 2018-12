Paternò | 35enne spara ai figli e alla moglie | poi si toglie la vita

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) Un consulente finanziario di 35 anni ha ucciso idi 4 e 6 anni e la. Dopodiché ha puntato l'arma detenuta legalmente contro di sé per mettere fine anchesua. E' successo a, un comune in provincia di Catania. I familiari, non sentendo alcune notizie da parte loro da giorni hanno allertato le forze dell'ordine. Sono ancora sconosciute le cause del tragico gesto, a stabilire cosa sia successo realmente saranno gli accertamenti sui cadaveri della donna, dell'uomo e dei due bambini. Il sindaco si dice esterrefatto per quanto avvenuto e si stringecittadina, sotto shock per l'accaduto, e ai familiari delle vittime.L'uomo ha ucciso la famiglia e si è suicidato: succede a Catania Un caso di omicidio-suicidio si è verificato a, in provincia di Catania: l'uomo in questione, Gianfranco Fallica, consulente finanziario di 35 anni (dubbi sull'età esatta ...