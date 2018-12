Passa a ho da iliad | 50GB | chiamate ed SMS illimitati a 5 | 99€

Passa a Kena Xmas da iliad ed ho : minuti illimitati - 100SMS e 50GB a 5 - 99€ : Kena Xmas 5,99 è la nuova proposta dell’operatore virtuale di Tim per le festività natalizie. Il Black Friday è Passato, ma le offerte continuano e si mescolano a quelle per il Natale, del resto manca solo un mese. Spedizione e SIM gratuita, attivazione a solo 1€, vediamo chi può attivare la tariffa e come farlo. Kena Xmas 5,99: non è per tutti La tariffa con chiamate illimitate, 100 SMS e 50GB in 4G a velocità limitata a 5,99€ al mese può ...

Passa a ho da iliad e gli altri virtuali : 50GB - minuti ed SMS ill. a 5 - 99€ : Passa a ho da iliad e da altri operatori virtuali (elenco di seguito) con l’offerta operator attack: 50 GB a velocità limitata, chiamate ed SMS illimitati a 5,99€ al mese. L’offerta può essere richiesta esclusivamente in negozio dove l’attivazione costa 9€ e la SIM 0,99€, ma il rivenditore potrebbe chiedere costi differenti sotto forma di ricariche. Black Friday PosteMobile: offerte low cost con 50GB e chiamate ed SMS ...

Passa a ho da iliad ed MVNO : 50 GB - chiamate ed SMS illimitati a 4 - 99€ : Passa a ho da iliad ed MVNO con l’offerta operator attack migliore di sempre: 50 GB a velocità limitata, chiamate ed SMS illimitati a 4,99€ al mese. L’offerta può essere richiesta esclusivamente in negozio dove l’attivazione costa 9€ e la SIM 0,99€. Passa a ho da iliad ed MVNO Oltre ai clienti del diretto concorrente iliad, ho. Mobile ha messo nel mirino anche i clienti di altri operatori mobile: Poste Mobile, Fastweb, BT ...

Passa a Tim da iliad ed ho : a 6 - 99€ chiamate ed SMS illimitati e 50GB : Dedicata solo ai clienti attualmente con iliad ed ho, Tim Iron 50GB Winback, questo il nome dell’offerta, offre chiamate ed SMS illimitati e 50GB in 4G a 6,99€ al mese. La tariffa prevede la portabilità del numero e l’attivazione in negozio oppure online tramite operatore, solo ed esclusivamente se si è ex clienti Tim. Passa a Tim Iron 50GB WinBack per clienti iliad ed ho L’offerta Tim è esclusiva per gli ex clienti che ora ...

Passa a Wind Smart Special 50 da iliad : minuti illimitati e 50GB a 7€ : Wind Smart Special 50GB è dedicata ai clienti iliad che vogliono chiamate illimitate e 50GB a 6,99€ al mese. Ha senso Passare da Wind ad iliad? Chiaramente no, visto che la stessa rete è utilizzata meglio dall’operatore francese e che ci sono SMS e tanti servizi accessori che Wind non fornisce, oltre alla propensione alla rimodulazione facile. Wind Smart Special 50 per i clienti iliad A partire da oggi 31 ottobre, nei negozi aderenti è ...

Passa a Kena da iliad per chiamate illimitate e 50GB a 5€ al mese : Passa a Kena Star 5 da iliad per avere in dotazione chiamate illimitate e 50GB in 4G sulla rete Tim, ogni mese a soli 5€. Possono approfittare dell’ottima offerta anche i clienti attualmente con alcuni operatori virtuali che non utilizzino le reti Tim e di ho (per non attaccare Vodafone). Passa a Kena da iliad e alcuni MVNO A parte gli evidenti accordi tra operatori per non farsi battaglia (la cosa peggiore che possa avvenire in un ...

Passa a ho da iliad : 50GB - minuti ed SMS illimitati a 8€ al mese : Passa a ho da iliad per avere chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 8€ al mese. Possono aderire all’offerta mobile dell’operatore virtuale di Vodafone anche i clienti di alcuni MVNO, per tutti l’attivazione può avvenire in negozio. Passa a ho da iliad e alcuni MVNO ho. Mobile lancia una nuova offerta operator attack, questa volta il target sono i clienti dell’operatore francese iliad che in 4 mesi ha raggiunto i 2 milioni ...

Wind Smart Special 50 : Passa da iliad per chiamate illimitate e 50GB a 7€ : Wind va finalmente all’attacco con una tariffa per contrastare iliad in modo serio: chiamate illimitate e 50GB a 6,99€ al mese per chi passa il proprio numero dall’operatore francese a quello cinese e attiva Wind Smart Special 50. Wind Smart Special 50: solo per i clienti iliad Anche se non disponibile per tutti, l’operatore arancione fa finalmente la sua mossa per contrastare l’avanzata di iliad che in 4 mesi ha ...

