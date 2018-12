Parma | D' Aversa | meritavamo il successo

Milan-Parma - D’Aversa : “Si faccia chiarezza sui falli di mano in area” : Il suo Parma ha messo paura al Milan, andando in vantaggio, ma ha poi dovuto cedere ai rossoneri, che hanno ribaltato tutto con Cutrone e il rigore di Kessié. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore degli emiliani D’Aversa ha commentato così il match: “Non portiamo punti a casa per demerito nostro. Siamo stati bravi a contenere il Milan all’inizio e a passare in vantaggio, ma non siamo stati bravissimi a far passare un ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Perso per nostri demeriti. Rigore? Serve chiarezza» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Parma D'Aversa Milan Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Milan-Parma 2-1 - Inglese illude D'Aversa : Cutrone e Kessie firmano la rimonta : Milan-Parma 2-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Milan-Parma - D’Aversa spavaldo : “non firmiamo per il pari” : Parma, Roberto D’Aversa è pronto per rendere la vita difficile al Milan nella gara di mezzogiorno di domani in quel di San Siro “Conosciamo tutte le difficoltà di questa partita, dobbiamo affrontarla con la massima umiltà che è quella che ci ha portato a fare cose importanti, ma anche con l’ambizione di mettere in difficoltà il Milan e cercare di fare punti in un contesto importante”. Andare a San Siro e giocarsi le ...

Milan-Parma - probabili formazioni : tocca ancora a Cutrone. Gervinho-Inglese per D’Aversa : Milan-Parma probabili formazioni – Domenica alle 12.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Parma. Dopo la vittoria con il brivido, in Europa League contro il Dudelange, che ha permesso ai rossoneri di avere più risultati possibili nello scontro finale con l’Olympiacos, adesso arriverà un’altra partita delicata, questa volta contro […] L'articolo Milan-Parma, probabili formazioni: tocca ancora a ...

Parma - D'Aversa : 'Possiamo creare problemi al Milan' : L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato a Sky Sport : ' Milan? Un avversario sulla carta superiore , ma il campo darà il verdetto finale. Dobbiamo affrontarlo con umiltà, quello che ci ha portati fin qui, ma anche con l'ambizione di poter crear ...

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D all’Europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Concesso poco al Sassuolo» : Parma-SASSUOLO 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Tutto sul Parma Serie A Parma Sassuolo D'Aversa Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Serie A - Parma-Sassuolo 2-1. D'Aversa sorpassa De Zerbi : LA CRONACA - Già al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gervinho, che prima con un colpo al volo d'esterno impegna Consigli e poi ribadisce nella porta scoperta. Dopo un tiro dalla distanza ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Formazione? Ho dubbi in tutti i reparti» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida, in trasferta, al Torino. Questa l'opinione dell'allenatore sui granata: " Con il Torino s arà ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Con il Toro sarà una gara fisica» : Parma - " sarà una gara difficile ". Ne è consapevole Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida in trasferta al Torino. Questa l'idea dell'allenatore gialloblu sugli avversari: " ...

Parma : D'Aversa - meglio in dieci : ANSA, - Parma, 4 NOV - "meglio in dieci che all'inizio - ha riassunto invece Roberto D'Aversa, tecnico del Parma - E' stata però una partita molto bloccata, per entrambe le squadre era troppo molto ...

Parma - D’Aversa rammaricato per la sconfitta : “Commessi troppi errori” : Il Parma ha subito la seconda sconfitta consecutiva a Bergamo per mano dell’Atalanta. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo tenuto testa per un’ora ad una squadra molto forte. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni per segnare ed abbiamo concesso un gol evitabile, peraltro nel nostro miglior momento. Non dovevamo commettere certi errori, recuperare ...

Serie A Parma - D'Aversa : 'Gervinho dal 1' contro l'Atalanta' : Parma - 'Con l' Atalanta servirà massimo rispetto, la loro classifica non rispecchia il campionato fatto fino ad ora - esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Parma Roberto D'Aversa - Il ...