Paquetà | ' Sono al Milan per la sua storia'

Milan - Paquetà è arrivato a Milano : "Sono felice" : E' cominciata ufficialmente l'avventura in rossonero di Lucas Paquetà. Partito sabato sera da Rio de Janeiro, il nuovo-acquisto brasiliano del Milan è atterrato all'aeroporto di Malpensa alle 11.08 ...

Milan - Paquetà felice per l’arrivo in Italia : “Sono entusiasta - ma prima voglio un trofeo col Flamengo” : Il rosso e il nero sono sempre stati i suoi colori e lo continueranno ad essere tra un paio di mesi, quando a cambiare sarà lo stemma sfoggiato sul petto. Non ci sono più dubbi sull’ormai imminente sbarco di Lucas Paquetà al Milan. Nel frattempo il giovane talento brasiliano ha rilasciato poche parole al sito Coluna do Flamengo, manifestando la propria felicità: “Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ...

Paquetà : "Il Milan? Non posso dire molto ora - ma sono entusiasta" : Poche parole, le prime da rossonero, ma già piene di entusiasmo. sono quelle che ha rilasciato Lucas Paquetà al sito Coluna do Flamengo , confessando la felicità per l'imminente avventura in Italia . "...