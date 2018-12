Panatta nella bufera | offese al Cagliari | il club sardo furioso

calcioweb.eu

: #AdrianoPanatta nella bufera, offese al #Cagliari: il club sardo furioso - CalcioWeb : #AdrianoPanatta nella bufera, offese al #Cagliari: il club sardo furioso - alessiocrobu : #Panatta sei un povero romanista perdente ,non te la prendere !!! Nella storia del calcio avete vinto solo uno scud… - SerieANewsUN : ?? Cagliari furioso: «Panatta ha insultato Sau e tutti i sardi» ?? L'ex tennista azzurro, che poi si è scusato, è fi… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Adrianonelledopo un messaggio contro il. Nell’anticipo del sabato valido per la 15^ giornata del campionato di Serie A si sono affrontatee Roma, 2-2 il risultato finale con la rimonta dele la rete nel finale firmata da Marco Sau, giallorossi in crisi e posizione dell’allenatore Di Francesco sempre più in bilico. Nel frattempo messaggio di Adrianosul match: “sorcio nero che si inserisce in mezzo alla difesa”, il riferimento a Marco Sau, poi la risposta del: “Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi.campione solo quando giocava”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloal: ilsembra essere il ...