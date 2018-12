Pallone d' oro | giallo sul voto | il giornalista delle Comore non esiste

Giallo Pallone d'Oro : ha votato un giornalista che non esiste! : ROMA - Un'ombra aleggia sul Pallone d'Oro di Luka Modric. Supervotato nella classifica finale di France Football stilata da 173 giornalisti, il croato ha stravinto con 753 punti, davanti a Cristiano ...

Pallone d'Oro : vince Modric - la classifica svelata sui social : Luka Modric è il primo croato a vincere il Pallone d'oro e ha preceduto Cristiano Ronaldo, secondo, e Antoine Griezmann, terzo: a confermarlo quella che era già quasi una certezza è stata la classifica di France Football diffusa sui social poco prima della cerimonia di premiazione di stasera alle 21. Il 33enne centrocampista croato del Real Madrid riceverà il premio da David Ginola, nella ...

Pallone d'Oro - i nomi del futuro : da Mbappé a Dybala - chi vincerà nei prossimi anni? : Fin qui solo un piccolo assaggio della carriera che potrebbe portare Mbappé ad essere uno dei giocatori più forti al mondo. Il francese può contare anche sull'aiuto in squadra del brasiliano Neymar , ...

«Sognando Beckham» - anzi di più : le lezioni di Ada Hegerberg - prima donna a vincere il Pallone d'oro : Con una simile carriera il suo sogno non è più Beckham, e neanche Ronaldo , come lui ha segnato 15 gol nel torneo continentale, : «Il calcio è lo sport principale per le ragazze da anni in Norvegia, ...

Pallone d’oro 2018 – Modric risponde alle critiche - la frecciata è per Messi e Cristiano Ronaldo : Luka Modric risponde alle critiche con una velata frecciatina ai suoi rivali per il premio Pallone d’oro: le parole del croato sono sincere e dirette Si è tenuta due giorni fa in Francia la premiazione per il Pallone d’oro 2018, assegnato a Luka Modric. Il calciatore croato ha sbaragliato la concorrenza, interrompendo il dualismo Ronaldo-Messi, durato ben 10 anni. Tantissimi i complimenti ricevuti da Modric, ma questa ...

Pallone d'oro - Modric 'punge' Messi e CR7 : "Il calcio non è solo gol" : Modric: "CR7 e Messi eccezionali, ma la gente voleva qualcosa di nuovo" "nessuno mi ha regalato niente" - Il centrocampista vice campione del mondo con la Croazia nell'ultimo Mondiale giocato in ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si diverte : sorrisi in allenamento - il Pallone d'Oro è dimenticato : Chi si aspettava un Cristiano Ronaldo deluso, sguardi bassi e pochi sorrisi, rimarrà spiazzato: CR7, almeno da quanto si può vedere dalle immagini dell'allenamento odierno della Juventus, ha già ...

Juventus - Allegri : “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo” : Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: “Ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus. E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel […] L'articolo Juventus, Allegri: “Il Pallone ...