Pallavolo – Modena supera Siena al tie-break davanti ai 4700 del PalaPanini : L’Azimut Leo Shoes Modena vince al tie-break con Siena davanti ai 4700 spettatori del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4700 spettatori accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Siena. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Siena parte con Marouf-Hernandez, in banda Ishikawa e Maruotti, al centro ...

Pallavolo – Julio Velasco giura amore eterno a Modena : “futuro? Non voglio allenare altrove” : Julio Velasco giura amore eterno a Modena e nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro Emma Villas Siena annuncia di non aver intenzione di allenare altre squadre in futuro Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del match di domani con Emma Villas Siena. A disposizione dei media l’Head Coach di Modena Volley, Julio Velasco: “Siena? Non ci fa paura, ma è una squadra che ha giocato molto ...

Pallavolo – Modena vince ancora : Monza si arrende a Zaytsev e compagni : L’Azimut Leo Shoes Modena vince ancora: la formazione di coach Velasco supera Monza con un netto 3-0 L’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco è accolta a Monza dal pubblico delle grandissime occasioni, altro Palazzo e altro sold out per i gialli. I canarini iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini, Holt non ...

Pallavolo – Verso Modena-Monza - parla il coach Velasco : “l’esperienza servirà a poco” : Le parole di coach Velasco in vista della sfida tra Modena Volley e Vero Volley Monza Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match del Modena Volley con Vero Volley Monza dell’Head coach Julio Velasco. La partita si disputerà domenica 2 dicembre alle 15:30 presso la Candy Arena di Monza. Queste l’analisi di Julio Velasco: “Monza? E’ una squadra che ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : niente da fare per Vibo - l’Azimut Modena si impone con il punteggio di 3-0 : Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Ivan Zaytsev trascina Modena alla vittoria contro Vibo Valentia Tonno Callipo Vibo Valentia e Azimut Leo Shoes Modena giocano al PalaCalafiore di Reggio Calabria davanti a un foltissimo pubblico, come ormai d’abitudine per Zaytsev e compagni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo – Domani l’esordio di Modena nella CEV Champions League : ecco come seguirla in tv : nella serata di Domani l’Azimut Shoes Modena farà il suo esordio nella CEV Champions League: il match sarà trasmesso da DAZN in esclusiva Il tanto atteso momento è arrivato, Domani sera l’Azimut Leo Shoes Modena inizierà la sua avventura in Champions League ed il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con l’inizio della fase a gironi, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle ...

Pallavolo – Modena - coach Velasco carica i suoi : “contro Civitanova per vincere - ce la giochiamo fino all’ultimo punto” : Modena si prepara al primo match di CEV Champions League: coach Velascono sprona i suoi in vista della partita contro Civitanova Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione del primo match di CEV Champions League che l’Azimut Leo Shoes Modena disputerà domani alle 20.30 con Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Queste le parole di coach Julio Velasco: “che match ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena perde 3-2 con Civitanova una gara infuocata : gara infuocata fra Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Banca Civitanova: gli ospiti si impongono 2-3 Un PalaPanini sold-out con 5mila spettatori accoglie la gara tra L’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Cucine Lube Banca Civitanova in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. Prima della gara il Dg di Modena Andrea Sartoretti omaggia l’ex gialloblù Bruno al centro del campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con ...

Pallavolo – Modena - Tine Urnaut taglia corto : “avversarie? Dobbiamo concentrarci su noi stessi” : Tine Urnaut partecipa alla conferenza stampa di presentazione del match contro Civitanova: lo sloveno spiega di non prestare molte attenzioni agli avverari e di pensare a lavorare al meglio Si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match con Cucine Lube Civitanova che ha visto protagonista Tine Urnaut. Queste le sue parole: “Perugia sta giocando molto bene, ha ...

Pallavolo – Modena Volley - Julio Velasco sulla prossima partita : “a Perugia concentrati” : Julio Velasco: “andiamo a Perugia concentrati sul nostro gioco. La risposta del pubblico di Modena è straordinaria” Si è svolta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza pregara con Perugia dell’Head Coach Julio Velasco, allenatore del Modena Volley, queste le sue parole: “Perugia? Non la considero la prova del nove, quella arriverà con i playoff. Questi big match (Perugia e Civitanova) serviranno per capire ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena si impone 3-0 con Padova davanti a oltre 4000 presenti : Grande Partita dell’Azimut Leo Shoes Modena, la squadra emiliana a valanga su Padova Azimut Leo Shoes Modena – Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29) Azimut Leo Shoes Modena: Zaytsev 17, Urnaut 7, Kaliberda 1, Anzani 9, Mazzone 7, Christenson 6, Rossini (L); Bednorz 9, Pierotti. Non entrati: Benvenuti (L), Pinali, Van Der ent, Holt, Keemink. Coach: Julio Velasco. Kioene Padova: Polo 6, Cirovic 8, Volpato 5, Torres 8, Travica 1, ...

Pallavolo – I biglietti di Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani : I tickets per Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani Inizierà domani mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la gara che vedrà di fronte il prossimo 18 novembre Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. I biglietti saranno disponibili solamente sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, non sarà effettuata vendita presso gli uffici del PalaPanini.L'articolo Pallavolo ...

Pallavolo - l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora : gli uomini di Velasco trionfano 3-0 : La squadra modenese vince senza soffrire contro Sora, diciassette i punti per Urnaut Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio ...