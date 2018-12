Pallamano | Serie A maschile | Bolzano sempre al comando | le big tengono il passo

Pallamano - Serie A femminile : Brixen sola al comando - pari tra Oderzo e Salerno : Nove giornate. Questo è quanto abbiamo dovuto aspettare per avere una sola squadra al comando della Serie A di Pallamano femminile, con il Brixen che è riuscito a sconfiggere 26-21 il Leno in trasferta grazie alle 6 reti di Giada Babbo, approfittando del pirotecnico 18-18 tra Oderzo e Jomi Salerno, con le campane che restano a -1 dalla vetta. Vittoria sofferta anche per la Venplast Dossobuono, che con i 9 gol di Eleonora Costa piega 28-26 la ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno e Brixen in fuga - Oderzo regge il passo : Ottava giornata di gare senza sorprese nella Serie A di Pallamano femminile, con le big che si confermano al comando della classifica, a partire dalla Jomi Salerno, campione in carica, e capace di piegare 25-17 la Venplast Dossobuono grazie alle 9 reti di Suleiky Gomez. Vince e resta in vetta anche il Brixen, che si impone 33-17 sul Flavioni Civitavecchia, con la Mechanic System Oderzo che resta a -1, superando 29-23 il Cassano Magnago al Pala ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano in fuga - Conversano ritrova il secondo posto : Decima giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile nel segno del Bozen, che al Pala Tacca si aggiudica il big match contro il Cassano Magnago per 23-22, grazie alle 9 reti del mancino Felipe Gaeta, allungando in classifica proprio sui lombardi, ora terzi, e superati dal Conversano, giustiziere 28-20 del Bologna. Grande successo per il Pressano, che rimonta sei reti al Merano, vincendo 24-23, con i campioni in carica della Junior Fasano ...

Pallamano - Serie A maschile : a Conversano il derby contro Fasano - vola Bolzano : Nona giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando della classifica il Bolzano, ancora imbattuto, e capace di sconfiggere 29-26 la Metelli Cologne, grazie alle 7 reti di Stefano Arcieri, finalmente decisivo per gli altoatesini, con il Cassano Magnago che resta secondo, in virtù del 23-22 al Chiarbola contro Trieste, che recupera Lekovic, ma lo lascia di nuovo in infermeria a fine partita. Molte ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano allunga in testa alla classifica - Cassano Magnago si prende il secondo posto : Ottava giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile e prima fuga, con il Bolzano che in casa sconfigge 26-19 il Trieste, allungando così su tutte, approfittando dell’incredibile ko del Conversano, superato al Pala San Giacomo dalla Metelli Cologne per 26-25 nei secondi finali. La seconda piazza è dunque occupata dai lombardi del Cassano Magnago, che trascinati da un Alessio Moretti da 6 gol piega 25-24 il Brixen, con il Siena che ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Fasano vince a fatica - tutto ok per Bolzano : Settimo turno di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2018-2019 e sesta vittoria stagionale per il Bolzano, che supera nel posticipo il Bologna per 25-22, . Grande successo per il Conversano, capace di piegare al Pala San Giacomo il Fondi per 31-21, mantenendo la seconda posizione in classifica, mentre il Cassano Magnago passa a Gaeta 29-26. Nella gare del sabato, prova convincente del Pressano, che sconfigge 24-19 la Metelli Cologne in ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano vince il derby - pareggia Trieste : Sesto turno di gare della Serie A di Pallamano maschile che vede nuovamente al comando il Bolzano, capace di far suo il derby altoatesino contro il Brixen con il punteggio di 31-23, grazie anche alle 6 reti dell’ala Stefano Arcieri. A causa dei rinvii di Pressano-Conversano e Siena-Fasano il match più interessante diventa quello tra Trieste e Merano, terminato 23-23. Non sono infatti bastati ai giuliani le 10 reti di Bozidar Lekovic, con ...

Pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...

Pallamano - Serie A maschile : Conversano e Bolzano in vetta - Trieste vince ancora : La Serie A di Pallamano maschile non conosce pausa, e ha vissuto questo fine settimana il suo quinto turno, in cui non hanno deluso le due capoliste della classifica: Bolzano e Conversano. Gli altoatesini si sono imposti nel derby di Merano per 25-19 grazie alle 8 reti di un finalmente convincente Stefano Arcieri, mentre per i pugliesi si registra il successo per 31-27 sulla Ego Siena. Quarto successo consecutivo per il Trieste di Bozidar ...