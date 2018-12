Pakistan,eslposione a raduno: 6 morti

Almeno sei persone sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta ieri sera a Karachi, in Pakistan, durante un raduno religioso. Secondo la polizia il raduno era stato organizzato da un partito politico in una zona della città chiamata Gulshan i Jauhar. E' ancora da chiarire cosa abbia causato lo scoppio. Ospite d'onore della festa avrebbe dovuto essere il ministro per la Tecnologia informatica, Khalid Maqbool, tuttavia nel momento dell'esplosione non era ancora arrivato alla manifestazione.(Di domenica 9 dicembre 2018)

