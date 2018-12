huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Oslo diventa no-auto, in centro solo bici e pedoni - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Oslo diventa no-auto, in centro solo bici e pedoni - ranocchia3 : RT @HuffPostItalia: Oslo diventa no-auto, in centro solo bici e pedoni - HuffPostItalia : Oslo diventa no-auto, in centro solo bici e pedoni -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Sognate una città in cui si possa passeggiare liberamente nel, in un intreccio di piste pedonali e ciclabili, senza l'ombra di un'mobile?promette dire tutto questo con il nuovo anno. La capitale norvegese, con i suoi 650 mila abitanti, "Green Capital 2019" - riconoscimento assegnato dalla Commissione Ue - vive la lotta al cambiamento climatico e le politiche ambientali come una priorità assoluta. A cominciare dai trasporti.Il Sole 24 Ore racconta i progressi che sono stati compiuti danegli ultimi anni. La Capitale punta a tagliare le emissioni del 36% entro il 2020 (rispetto al 1990) e addirittura del 95% entro il 2030. Per prima cosa entro il 2020 tutti i mezzi di trasporto pubblico dovranno essere emission free, taxi inclusi., che dal 2016 ha assistito al sorpasso dei viaggi con mezzi pubblici su quelli con mezzi privati, è da ...