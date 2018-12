Omicidio suicidio a Paternò | muore coppia e figli di 4 e 6 anni

Catania - coppia e figli piccoli trovati morti : ipotesi Omicidio-suicidio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Omicidio-suicidio nel Catanese - 4 morti : 14.02 Ancora stragi in famiglia. Una coppia e due figli di 4 e 6 anni sono stati trovati morti in casa a Paternò, nel Catanese. Secondo una prima ipotesi, ancora non confermata, si tratterebbe di un caso di Omicidio-suicidio. L'uomo, consulente finanziario di 32 anni, avrebbe ucciso la moglie e i figli e poi si sarebbe tolto la vita, A dare l'allarme parenti che non avevano notizie della famiglia.

Alessandria - ragazza trovata morta in casa - il cognato nel fiume : si teme Omicidio-suicidio : Una giovane donna brasiliana è stata trovata morta nella sua casa ad Alessandria dal marito. Alla sua morte potrebbe essere legata quella del cognato, il fratello del marito, che si sarebbe gettato pochi istanti dopo dal ponte Meier sul Tanaro. I carabinieri indagano su un presunto caso di omicidio-suicidio.Continua a leggere

Morte dj Ivan Ciullo : 'fu Omicidio'/ Lecce - chiesta riapertura del caso 'abbiamo le prove - non fu suicidio' - IlSussidiario.net : Morte dj Ivan Ciullo: famiglia chiede riapertura della indagini. L'avvocato: 'abbiamo le prove scientifiche, fu omicidio'.

Omicidio Anna Filomena Barretta : accusato il marito/ Madre vittima 'amava la vita - non poteva essere suicidio" - IlSussidiario.net : Omicidio Anna Filomena Barretta: arrestato il marito. Ultime notizie, la 42enne di Marano non si è suicidata, dubbi sul colpo di pistola.

Alessandria : corpo di donna trovato in casa - forse un caso di Omicidio-suicidio : Una brasiliana di 24 anni è stata uccisa nella sua abitazione, ad Alessandria. Il corpo è stato trovato dal marito, rientrato precipitosamente a casa dopo che non era riuscito a contattare la donna al ...

ANNA FILOMENA BARRETTA : MARITO ACCUSATO DI Omicidio/ Cade ipotesi suicidio : 'Ma niente premeditazione' - IlSussidiario.net : OMICIDIO ANNA FILOMENA BARRETTA: arrestato il MARITO. Ultime notizie, la 42enne di Marano non si è suicidata, dubbi sul colpo di pistola.

Marescialla trovata morta in casa - non è stato suicidio : il marito poliziotto accusato di Omicidio : La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di conclusioni indagini per omicidio volontario nei confronti di Francesco Ferrari, 45 anni, poliziotto in servizio alla Questura di Siracusa. L'agente è ...

Arrestato per l'Omicidio della moglie : ne aveva simulato il suicidio - arrestata guardia giurata : A otto giorno dall'omicidio a Marano, un vicentino di 43 anni, Angelo Lavarro, è stato Arrestato oggi dai carabinieri perchè sospettato dell'uccisione della ex moglie, Anna Filomena Barretta, 42 anni, ...

BOLOGNA - Omicidio-SUICIDIO/ Ultime notizie - uccide la moglie malata di Alzheimer : era disperato - IlSussidiario.net : BOLOGNA, OMICIDIO-SUICIDIO. Ultime notizie, 93enne ammazza la moglie poi si getta nel vuoto. Alla base del gesto, la disperazione

Due morti nel Reggino - Omicidio-suicidio : I cadaveri di due persone, un uomo ed una donna di nazionalità indiana, Kumar Pardeet, di 27 anni, e Kaur Baljeet, di 32, sono stati trovati in un'abitazione di Bova Marina, nel Reggino. L'ipotesi che ...