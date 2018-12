Oltre 1 100 concorrenti alla 14ma Santa Klaus Running di Belluno  Boudalia e Schievenin

Strage in discoteca : 6 morti - Oltre 100 feriti. 7 in gravi condizioni : Il panico sarebbe scoppiato per l'utilizzo di uno spray urticante. Si indaga anche sulla sicurezza del locale: venduti 1.400 biglietti ma la capienza è di 870 posti - Sono in corso le indagini sulla ...

Incarichi legali dell'Asl per Oltre 100mila euro allo stesso professionista. Laricchia - M5S - scrive a Emiliano : "Verifichi la legittimità" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a Oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Gilet gialli : 1 morto - Oltre 100 feriti. Verso stato d'emergenza | : La vittima è un automobilista coinvolto in un tamponamento provocato da un blocco stradale. Vertice di governo: si pensa a stato d'emergenza. Il presidente ha visitato la zona dell'Arco di Trionfo per ...

Aciam azienda modello all'università aquilana : Oltre 100 studenti a lezione con il dottor Paolo Pompei : L'iniziativa, su proposta della dottoressa Loredana Taccone, Settore Contabile Amministrativo Università degli Studi dell'Aquila, docente aggregata in Economia e gestione delle Imprese di Servizi al ...

Indonesia - maxi evasione dal carcere : Oltre 100 detenuti in fuga : Un"evasione di massa pianificata all"ora della preghiera. oltre un centinaio di detenuti nella cittá di Banda Aceh, Indonesia dell"Ovest, sono riusciti a fuggire da dietro le sbarre del carcere di Lambaro. Approfittando dell"ora d"aria concessa ai prigioneri per la preghiera di gruppo, 113 galeotti sono riusciti ad evadere dal carcere tagliando le sbarre dell"aria comune della prigione. Un"azione di massa ben pianificata nella quale sarebbe ...

Guidare l'auto a Oltre 100 anni : Giuseppe Predieri ottiene il rinnovo della patente : Giuseppe Predieri ha 102 anni ed ha ottenuto, di recente, il rinnovo della patente di guida; potrà dunque continuare a Guidare la sua auto fino al 2020. Giuseppe, classe 1916, guida ancora la sua Ford Fiesta e scorrazza per le vie dell'Appennino modenese. Lui, ex macellaio residente a Monteombraro, non ha mai fatto un incidente stradale in oltre 70 anni di guida; insomma, è un automobilista modello e per questo la Motorizzazione civile l'ha ...

Indonesia : Oltre 100 evasi dal carcere nell'ora di preghiera

Pablo Andújar : un balzo di Oltre 1.600 posti per tornare fra i primi 100 : Altri due titoli Challenger vinti nel finale di stagione , Firenze Cup e Buenos Aires, lo spingono all'attuale numero 82 del mondo, un risultato inimmaginabile per quello che "avrebbe potuto essere l'...