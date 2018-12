Olbia-Siena abbandonata | ecco il motivo

calcioweb.eu

: #OlbiaSiena interrotta: ecco il motivo - CalcioWeb : #OlbiaSiena interrotta: ecco il motivo - Sardegna_Sport : Partita ufficialmente rinviata tra #Olbia Calcio e ROBUR #Sieana! Il forte vento che spazza la #Gallura rende impos… - Sardegna_Sport : #SerieC - Sospesa la partita tra #Olbia e #Siena a causa del fortissimo vento. Seguono aggiornamenti -

(Di domenica 9 dicembre 2018)interrotta – Si sta giocando una giornata molto importante valida per il campionato di Serie C, in particolar modo spettacolo nel Girone A. Il torneo è entrato nella fase importante sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo la partita traè stata interrotta dopo appena 16 minuti a causa del forte vento, la partita dunque condizionata e decisione da parte dell’arbitro di mandare tutti negli spogliatoi.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilCalcioWeb.