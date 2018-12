http://feedproxy.goo

: Offerte #Postemobile 50GB: Creami eXtra WoW e Next: Le offerte Postemobile, negli ultimi… - giannifioreGF : Offerte #Postemobile 50GB: Creami eXtra WoW e Next: Le offerte Postemobile, negli ultimi… - pcexpander : TIM, Wind, 3, Vodafone e alcuni operatori virtuali: ecco le migliori offerte di oggi #pcexpander #cybernews… - Tecno__Android : -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Le, negli ultimi mesi, si sono arricchite di dueche includono chiamate illimitate eWoW eSpecial Edition.WoW 50 Giga è la tariffa dell’operatore virtuale su reti Wind, per i nuovi clienti, con chiamate ed SMS illimitati ein 4G a 9,99€ al mese.Special Edition continua ad essere attivabile dal lancio ormai diversi mesi fa. Anche per questa offertasono inclusi chiamate ed SMS illimitati e fino ain 4G su rete Wind, è attivabile fino al 15 dicembre 2018.WoW L’offerta ricaricabile è disponibile esclusivamente online, offre credit illimitati per chiamate, SMS e(corrispondenti a 51200 credit) per navigare in Internet al costo di 9,99€ al mese.La tariffa può essere attivata online entro il 19 dicembre su una nuova SIM ...