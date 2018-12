Nuovi focolai di Xylella | la Cia chiede tutela per la Piana degli Ulivi monumentali

Nuovi focolai in Provincia di Brindisi - CIA : 'la Xylella non ha atteso i tempi di giustizia - politica e burocrazia' : Ribadiamo per l'ennesima volta che il nostro riferimento era ed è la scienza e non la fantascienza. Il ritrovamento, poi, di alcuni focolai nella Piana degli Ulivi secolari rende la situazione ancora ...

Focolaio di morbillo a Trieste - un morto sospetto e sette Nuovi contagi : “Pazienti non vaccinati” : sette nuovi contagi in pochi giorni e una morte sospetta: cresce l'allerta per il Focolaio di morbillo a Trieste, il cui virus è stato rintracciato in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara. Al via la profilassi per 200 persone: "Tasso di vaccinazione troppo basso". Burioni: "In Messico dal 1996 non hanno più vittime, noi sì".Continua a leggere