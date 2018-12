Novità di Facebook | arrivano le televendite

meteoweb.eu

(Di domenica 9 dicembre 2018)in casain arrivo. Secondo quanto rivela il sito TechCrunch, il social network sta testando una funzione che permette ai venditori di mostrare la loro merce in dirette video dal loro profilo, con la possibilita’ di attivare notifiche per gli utenti e accettare prenotazioni e pagamenti attraverso la chat Messenger.La societa’ ha confermato al sito che un test e’ in corso in Thailandia, banco di prova per la nuova funzionalita’. E che i riscontri sono positivi per commercianti e utenti. Da una parte, le dirette video danno piu’ elementi di un prodotto rispetto alle foto; dall’altra consentono alle persone di porre immediatamente domande e ottenere risposte su dettagli del prodotto.“La Thailandia e’ una delle nostre comunita’ piu’ attive sul mercato”, ha detto Mayank Yadav, product manager ...