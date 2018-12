Notte degli esami per Milan e Toro | in palio punti pesanti per l' Europa

A Roma la settima 'Notte scomoda' degli studenti - ma il programma è top secret : Sarà una 'notte scomoda', ma per il momento è ancora un giallo. Bocche cucite, top secret. Domani i ragazzi di Scomodo, il fenomeno editoriale degli studenti Romani, si raduneranno per la settima '...

A Roma la settima "Notte scomoda" degli studenti - ma il programma è top secret : Sarà una "notte scomoda", ma per il momento è ancora un giallo. Bocche cucite, top secret. Domani i ragazzi di Scomodo, il fenomeno editoriale degli studenti Romani, si raduneranno per la settima "notte Bianca della cultura". Ma per scoprire il luogo del raduno bisognerà aspettare venerdì mattina quando, la loro pagina Facebook darà orari e latitudini. La certezza ...

Grande Fratello Vip - il raid nella Notte degli inquilini contro Stefano Sala : la frase-choc che gli tatuano : Stefano Sala è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e non solo per la sua discussa relazione con Benedetta Mazza. Insieme al suo complice Francesco Monte , il modello ...

La Notte degli alambicchi accende il Natale in trentino : Il programma degli spettacoli Spettacolo per La notte degli alambicchi , Fototeca Strada Vino Sapori trentino, Il programma prevede due spettacoli il 7 e l'8 dicembre 2018 alle 17 e alle 21. Un solo ...

Italia - contro gli Stati Uniti è la Notte degli esperimenti : L'Italia chiude stasera il suo 2018, da ricordare per la mancata partecipazione al mondiale in Russia, con l'amichevole a Genk contro gli Usa. Sarà, dopo 3 partite in cui Mancini ha scelto la sua ...

Locorotondo : la Notte dei giganti Stasera lo spettacolo degli artisti di strada : Acrobati, danzatori e musicisti si esibiranno in spettacoli di danza e di luci per incantare, unendo la maestria di veri e propri atleti al dono di suscitare meraviglia: ballerini, musicisti, ...

Roma - la Notte degli sgomberati del Baobab : “Per me era meglio morire in mare che entrare ed essere buttati fuori” : Alla fine hanno passato la notte per strada. All’angolo opposto di quel presidio informale che era il campo Baobab Experience a piazzale Maslax, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. Più di una trentina di ospiti del Baobab, sgomberato nella mattinata di martedì, hanno dormito all’esterno dello scalo ferroviario capitolino, con sacchi a pelo e coperte fornite dai volontari. “Le persone che hanno accettato ...

In esclusiva il backstage di 'Questa Notte' nuovo singolo degli Ex-Otago : Esce domani il videoclip di Questa notte, il nuovo singolo degli Ex-Otago, già in tutte le radio e piattaforme digitali. Il brano, con il suo suono caldo, racconta gioie e dolori di una coppia come ...