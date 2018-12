Norme di sicurezza violate | nel Salernitano locali chiusi due locali

Roma. Dopo oltre 70 anni nuove Norme per decoro - sicurezza e legalità : Approvato dalla Giunta Raggi e illustrato in Campidoglio alla stampa, il nuovo Regolamento di Polizia urbana, di cui si attendeva

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su migranti e richiedenti asilo Norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...

Dl Sicurezza - De Raho : “Beni confiscati non siano venduti”. E sul voto di scambio : “Nuove Norme? Dipenderà da interpretazione” : “Pensare alla vendita dei beni confiscati ai privati è un po’ come ritenere che debba cambiare completamente la valutazione dei beni stessi, che devono invece essere il simbolo della vittoria dello Stato sulle Mafie”. A rivendicarlo è il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito alla possibilità presente nel decreto Sicurezza (a breve in calendario dell’Aula del Senato, ndr), già ...

Dl Sicurezza - da Garante 'forte preoccupazione' su Norme migranti : "Contrarietà, perplessità e forte preoccupazione" sono state espresse dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, su alcune delle norme del ...