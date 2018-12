Gabriella Pession : "Non sono una femminista anti-maschio. Ma la donna subisce discriminazioni : va trattata alla pari e con gentilezza" : Gabriella Pession è due occhi verdi, e una pelle bianca che ricorda la porcellana o, piuttosto, il viso incipriato di certe damine dell'Ottocento. Eppure di queste damine non ha certamente il carattere: battagliera e alquanto anticonformista, passa dal cinema al teatro. Sul grande schermo s'affaccia adesso nell'ultima commedia di Leonardo Pieraccioni "Se son rose": suo è infatti il ruolo di Elettra, professoressa universitaria ...

“Ufficio e città Non facevano per me. Con la mia azienda agricola vivo all’aria aperta e sono felice” : Quando Miriam Motter ha deciso di tornare alla terra in tanti hanno cercato di dissuaderla: “Parenti, zii, amici volevano farmi cambiare idea. Dicevano non era un lavoro da donna”. Lei, trentina 23enne di Tenna, dopo la laurea in Scienze della Comunicazione allo Iusve di Verona è tornata a casa e ha preso in mano l’azienda di suo papà. Oggi la gestisce da sola e non si offende quando le dicono che l’agricoltura è un mondo per maschi: “Ci sono ...

NO TAV IN 70MILA A TORINO/ Forza Italia 'Assente il M5s - sanno che Non possono bloccare l'opera' - IlSussidiario.net : TORINO, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Perché gli indicatori dell'economia mondiale Non sono preoccupanti per il 2019 : L'analisi di Mark Burgess, Deputy Global CIO e CIO EMEA di Columbia Threadneedle Investments Siamo ormai nel corso della fase rialzista più lunga della storia e abbiamo assistito a una ripresa ...

Strage in discoteca - il marito di Eleonora : «Non ce la faccio - i miei 4 figli ora sono senza mamma» : La disperazione di «Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire...

Oggi Non c'è più destra e sinistra : solo le persone sono contro l'élite. I "giubbotti gialli" stanno creando una nuova storia politica - una nuova ideologia. - : Ma Christopher Lasch ha notato quella che si manifestaattualmente come una nuova tendenza politica: sono le élite che stanno distruggendo la cultura e il Logos Europeo Oggi. Queste nuove élite ...

NBA – Mike Conley non ci sta : “io sottovalutato perché Non sono mai stato scelto per l’All-Star Game - è frustrante” : Mike Conley sfoga tutta la sua frustrazione in una recente intervista: il play dei Grizzlies si sente sottovalutato per non aver mai partecipato all’All-Star Game Mike Conley è uno dei migliori playmaker della lega, ma spesso, anche a causa di qualche infortunio di troppo, rischia di essere dimenticato. La sua assenza dall’All-Star Game dopo 12 anni passati in NBA, la dice lunga sull’argomento. Il playmaker dei Grizzlies, in una recente ...

Inter - Vrsaljko Non offre garanzie : ora i piani di Ausilio possono cambiare : Il vice-campione del mondo ha, però, raccolto appena 8 presenze a causa di alcuni problemi fisici, con sullo sfondo l'opportunità Darmian che potrebbe compromettere la permanenza di Vrsaljko in ...

Napoli-FrosiNone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Grillo ai giornalisti : “Non vi parlo - siete malvagi dentro”. E dal palco : “Le vostre domande sono cazzate - voi infantili” : A Roma per la presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla fiera di “Più libri, più liberi”, Beppe Grillo ha attaccato la stampa e i cronisti presenti, che avevano tentato invano di porre domande prima dell’incontro: “Non vi posso parlare, siete malvagi dentro“. E ancora: “Non posso avere confidenza con voi perché storpiate ogni mia parola, siete sempre pronti a prendere una ...

Berlusconi sul governo 5 stelle : “Non sono buoni neanche per i cessi - Matterella darebbe governo al centrodestra” : Berlusconi torna a tuonare contro il governo, principalmente a quello 5 stelle e racconta di un Mattarella propenso a dare gli incarichi al centrodestra Parlando più in particolare della manovra l’ex premier si è detto certo che il testo non cambierà e che “il 19 dicembre la Commissione deciderà la procedura d’infrazione”. Procedura che “durerà tre anni e molto probabilmente non sarà sul deficit, ma sul debito, che ...

Claudia Galanti : "Quando mia figlia morì - ho rischiato di perdermi il suo funerale. L'America? Non posso - sono piena di debiti" : "sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia. Mi manca la famiglia e con Arnaud volevo cambiare il ciclo della mia vita". Si racconta a cuore aperto Claudia Galanti ai telespettatori di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorena Boccia. Ospite della puntata proprio Claudia Galanti che ha dovuto subire la perdita della sua terza figlia, Indila, morta a pochi mesi di vita per un rigurgito in culla."Quando ...

Perché Non sono gay? Perché questa colossale ingiustizia? : Se fossi gay, sarei una persona squisita. Come gay avrei una gentilezza assoluta, radicale, prima di essere penetrato direi sempre: “Scusi le spalle”. Come eterosessuale sono gentile, ma non così gentile come vorrei. Se fossi gay, sarei cotto di Bob. Bob è un amico di amici, un ingegnere, metà croato e metà francese, ha una voce calda, virile, maschia, un volto che mi ricorda Ugo Tognazzi al suo meglio, e ha un modo di fumare ...