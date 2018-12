No Tav | in piazza a Torino contro l' Alta Velocità Appendino | Da sempre contraria

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 dicembre : La piazza No Tav batte tutti. 60 mila a Torino - il doppio dei Sì Tav : La giornata La marea dei 60 mila No Tav. Da Torino segnale al governo La protesta record – Vinta la sfida simbolica con i 30 mila del Sì raccolti dalle madamine. A migliaia provenienti da tutta Italia e tanti amministratori M5S di Ferruccio Sansa Il (vero) partito del Pil di Marco Travaglio Siccome la marcia No Tav di ieri a Torino è andata infinitamente meglio di quella Sì Tav dei forzapidinleghisti nascosti dietro le famose sette ...

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

I no Tav in piazza a Torino : "I 5 Stelle resistano alla Lega" : L'hanno definita 'la giornata dell'orgoglio No Tav '. Sono arrivati da tutta Italia i manifestanti che a Torino hanno preso parte al corteo che si schiera contro la grande opera. Per gli organizzatori,...

Marcia No Tav - 70mila attivisti in piazza a Torino contro l'Alta velocità : "Qui non c'è la 'ndrangheta", aggiungono i manifestanti calcando il leitmotiv di Salvini per la sua manifestazione a piazza del Popolo e in riferimento all'inchiesta del procuratore di Reggio Calabria ...

Manifestazione No Tav a Torino - una marea in piazza : “Siamo 70mila” : Al via a Torino la Manifestazione dei No-Tav, in marcia contro la realizzazione della linea dell'Alta Velocità Torino-Lione. Da piazza Statuto i partecipanti si muovono in direzione piazza Castello dove sono previsti interventi dal palco. Secondo gli organizzatori, sarebbero in 70mila: "Questa è una data storica".Continua a leggere

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav'. "Siamo in 70mila" : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Grillo contestato a Roma: "M5S ha tradito"

Torino - scende in piazza il popolo dei 'No-Tav' : A quasi un mese dalla manifestazione dei 40mila favorevoli all'alta velocità Torino-Lione, manifestano i contrari. Il questore: "Nessuna preoccupazione

Tav : fronte del no in piazza - Grillo 'non è progresso' : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino . A manifestare, questa volta, il fronte del no, che promette di riunire sotto la Mole ambientalisti e centri sociali, la ...

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Tav - imprenditori in piazza per dire 'sì' alla Torino-Lione : 'Pazienza al limite' - No Tav : 'Difendono ricca commessa' : "L'economia sta rallentando e questo per noi e' motivo di fortissima preoccupazione", ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. I No Tav: "Difendono solo una ricca commessa" - Di tutt'...

Torino - donne No Tav : “In piazza l’8 dicembre”. La sindaca di San Didero : “Italia cade a pezzi. Operazione devastante” : Le donne No Tav invitano le sette madamin’ del Sì “che non si sono mai informate” a partecipare alla manifestazione dell’8 dicembre a Torino “per sentire di cosa parliamo” dal momento che “in 30 anni chi si è informato ha compreso e condiviso le nostre ragioni”. L’appello è stato lanciato oggi nel corso di un incontro, nel capoluogo piemontese davanti a Palazzo Civico, in cui è stata promossa quella che ...

Salvini incontra il promotore della piazza Sì Tav : Mino Giachino , uno dei promotori della piazza Sì Tav , ha incontrato Matteo Salvini . A riprova di quanto il vicepremier e leader Leghista sia fortemente dalla parte dei favorevoli all'alta velocità. ...

No Tav - la resa di Appendino : il vice in piazza con il tricolore : L’8 dicembre la Città di Torino sfilerà in veste ufficiale dentro la grande manifestazione convocata dal movimento No Tav. Esattamente come volevano i consiglieri comunali e come aveva annunciato - con un blitz che aveva non poco irritato la sindaca Appendino - il consigliere comunale Damiano Carretto, punto di riferimento dell’ala legata a movimen...

