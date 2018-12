NO TAV IN 70MILA A TORINO Forza Italia ' Assente il M5s | sanno che non possono bloccare

No TAV a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

No TAV - il corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Organizzatori : “Siamo 70mila”. Sindaca : “Opera del passato” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

