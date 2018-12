Niccolò Centioni - l'ex de I Cesaroni - racconta il dramma : 'Mio padre gestiva i miei soldi - non ho più nulla' : 'Ero piccolo, i miei soldi li amministrava mio padre , mi faceva spendere quello che volevo'. Niccolò Centioni , attore nella serie 'I Cesaroni ', torna a Domenica Live per parlare della sua difficile ...

Rudy dei i Cesaroni Niccolò Centioni oggi fa il lavapiatti a Londra : Niccolò Centioni il Rudy de ‘I Cesaroni ’, è stato ospite di ‘Domenica Live’, nel talk dedicato alle star sparite dal piccolo schermo dopo il grande successo televisivo. A 9 anni, il giovane attore ha preso parte ad un film per la tv e poi i Cesaroni . L’ex attore racconta:”Ho fatto dieci anni de I Cesaroni , sei stagioni. Dopo i Cesaroni , ho fatto Pechino Express e Notti sul ghiaccio, poi il deserto. Non ho avuto più ...

Niccolò Centioni : "Ero la piccola star de I Cesaroni. Poi la tv non mi ha voluto più : oggi faccio il lavapiatti" : Era la peste di casa Cesaroni nell'omonima fiction, secondo figlio di Claudio Amendola nella finzione. oggi il piccolo Rudi, al secolo Niccolò Centioni , è diventato grande e a 25 anni ha dovuto accantonare i sogni legati al piccolo schermo per intraprendere un mestiere molto lontano dalle luci del mondo dello spettacolo: quello di lavapiatti. L'ex attore si è confessato nel corso della trasmissione Domenica Live.Il ragazzo, ...

Video di Niccolò Centioni a Domenica Live : “Dopo i Cesaroni la fame…” : Ancora una volta Domenica Live non può fare a meno dei suoi artisti caduti in sfortuna e tra questi c’è un volto noto de I Cesaroni. Niccolò Centioni a Domenica Live trova nuovamente la forza di dire la sua e di fare una sorta di appello al mondo della televisione. A quanto pare dopo la famosa fiction Mediaset non c’è stata più un’altra strada per lui che è rimasto al palo e quasi alla fame. Adesso fa il lavapiatti e non si ...