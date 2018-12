ilnapolista

: Dopo #NapoliFrosinone, nessuno segna quanto Milik: altro che incompiuto - napolista : Dopo #NapoliFrosinone, nessuno segna quanto Milik: altro che incompiuto - SSCNapoliNews : Nessuno segna quanto Milik, altro che incompiuto - Barbara33810900 : @dydsix Il fatto è che se Mauro difende in attacco non abbiamo nessuno che segna e lo abbiamo visto -

(Di domenica 9 dicembre 2018) La media gol Quando durante questa prima parte di stagione abbiamo scritto di Arek, abbiamo sempre fatto riferimento all’unico parametro valido, universalmente riconosciuto, per poter valutare il rendimento di un attaccante: i gol. Crudelmente, è l’unica discriminante possibile tra un buon attaccante, un grande centravanti, un fuoriclasse del ruolo. Il fatto che prima Insigne e poi Mertens stessero facendo gol, mentre Arek non ci riusciva, inclinava la prospettiva del giudizio verso Lorenzo e Dries.Poi, però, qualcosa è cambiato.hato tre gol in poco più di 100 minuti, tra Atalanta-Napoli e Napoli-Frosinone. E ne ha mancati due quasi fatti, sempre contro i ciociari: un tiro deviato miracolosamente da Ariaudo e un gran servizio dall’esterno di Younes, nel finale. Ora il mondo si è ribaltato, tanto che la media gol del centravanti polacco è diventata ...