Nero A Metà | spoiler quarto episodio | Alba torna a vivere dal padre

Nero a metà - le anticipazioni della quarta puntata : Lunedì 10 dicembre, in prima serata Rai 1, due nuovi episodi della fiction con Claudio Amendola nei panni di un ispettore di...

Nero a Metà - intervista a Miguel Gobbo Diaz : "Con Malik siamo molto simili - ma lui è un seduttore io sono timido" : Io e Malik siamo simili ma anche molto diversi. Miguel Gobbo Diaz ci ha parlato di se e del suo personaggio in questa intervista esclusiva.

'Nero a metà' - la quarta puntata in streaming su RaiPlay : Alba torna a casa di Carlo : Prosegue senza sosta il grandissimo successo di "Nero a metà", la fiction di Rai 1 con protagonisti Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. Lunedì 10 dicembre infatti andrà in onda su Rai alle 21.25 il quarto appuntamento con la serie poliziesca, che vedrà Malik e Carlo indagare sul misterioso omicidio di una giovane rapper e su quello di un uomo ritrovato morto a Chinatown. Se per caso avete già preso degli impegni per il ...

Anticipazioni settimo e ottavo episodio di Nero a metà : Alba lascia Riccardo : Continua il grande successo della fiction poliziesca "Nero a metà" con protagonista Claudio Amendola nel ruolo dell'ispettore Guerrieri. Lunedì 10 dicembre verrà trasmessa la quarta puntata che comprenderà al suo interno il settimo e l'ottavo episodio della prima stagione, in cui Alba finalmente farà chiarezza nei suoi sentimenti e Carlo e Malik saranno molto impegnati a risolvere due casi molto complicati. Alba e Malik si allontanano Le ultime ...

Nero a metà con Claudio Amendola al giro di boa : anticipazioni puntata lunedì 3 dicembre : Terzo appuntamento con la fiction Nero a metà, lunedì 3 dicembre alle 21.25 su Rai12, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cenino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela, Antonia Liskova e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Roberto Citran. In onda il quinto episodio dal titolo “Sorelle” e il sesto dal titolo “Per amore”. Nero a metà, ...

Nero a metà - Quarta Puntata : Omicidi Irrisolti e Amori Clandestini! : Nero a metà, trama Quarta Puntata: gli ispettori Soprani e Guerrieri indagano su due casi di Omicidio. Alba conclude la relazione con Riccardo. Continua l’enigmatico Carlo Guerrieri ad affascinare il pubblico di Raiuno Alle prese coi numerosi casi di Omicidio, e con gli scontri generazionali e professionali con il vice ispettore Malik Soprani, Carlo Guerrieri insieme al collega seppur con opinioni contrastanti indagherà su due delitti. La morte ...

Ascolti tv - Nero a metà batte il Grande Fratello Vip e Report segna il record stagionale : Il programma più visto della prima serata del 3 dicembre è stata la puntata della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, che ha vinto il prime time con 5.411.000 telespettatori e uno share del 23,3%. A seguire su Rai1, bene Che fuori tempo che fa, con 1.481.000 spettatori e il 13% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la semifinale di Grande Fratello vip ha raggiunto 3.505.000 spettatori e il 20.31% di share. Su Rai3 Report condotto da ...

Anticipazioni Nero a metà quarta puntata : Alba decide di dire addio a Riccardo : Prosegue l'appuntamento del lunedì sera su Raiuno con la fiction rivelazione Nero a metà, che vede tra i suoi protagonisti l'amatissimo Claudio Amendola, impegnato nuovamente in un prodotto poliziesco. La serie sta ottenendo un grande successo sia dal punto di vista degli ascolti ma anche della critica e nel frattempo si avvia verso le battute finali. Il prossimo lunedì 10 dicembre verrà trasmessa la quarta delle sei puntate previste, la quale ...

Nero a metà : quarta puntata - anticipazioni 10 dicembre : Nero a metà quarta puntata – La fiction crime di Rai 1 ritorna nella prima serata del 10 dicembre 2018. Verranno trasmessi gli episodi 7 e 8, dove troveremo di nuovo Carlo in piena crisi. Secondo le anticipazioni di Nero a metà, il nostro protagonista dovrà affrontare dei dubbi sentimentali. Così come Alba, che sembra giunta ad una decisione definitiva.Nero a metà anticipazioni quarta puntata e trama 10 dicembreGuerrieri dovrà unirsi ...