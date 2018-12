Neonato in pericolo di vita | volo sanitario urgente da Cagliari a Roma

meteoweb.eu

: Concluso #TrasportoSanitarioUrgente con un Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare da Cagliari a Roma in favore di un n… - ItalianAirForce : Concluso #TrasportoSanitarioUrgente con un Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare da Cagliari a Roma in favore di un n… - GianlucaBardell : #Volo #Aeronautica d'urgenza per #neonato da #Cagliari a #Roma (ANSA) - FIUMICINO , 9 DIC - Un neonato di appena un… - PaoloX68 : RT @ItalianAirForce: Concluso #TrasportoSanitarioUrgente con un Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare da Cagliari a Roma in favore di un neon… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Undi appena un giorno in imminentedia causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore di questo pomeriggio daa Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù” di. Il Falcon 900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in prontezza per i trasporti sanitari urgenti, è decollato alle 12:30 dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo. Dopo l’atterraggio a, sul veliè stata imbarcato il piccolo paziente, protetto in una culla termica, insieme al padre e ad un’equipe medica per l’assistenza durante il. Ripartito dalla città sarda, verso le 13:40 l’aereo è atterrato nell’aeroporto di Ciampino, dove la culla termica è stata trasferita sull’ambulanza ...